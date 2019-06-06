Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигранРИА Новости 14:28

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель. Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1.
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Победителя африканской ЛЧ заставили вернуть кубок и медали. Финал будет переигран из-за поломки VAR

Sport24.ru18:36

Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Игра не была закончена из-за проблем с VAR

Sports.ru15:22

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Sportbox.RU15:01

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

РИА Новости14:28

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Матч ТВ15:02

Финал африканской Лиги чемпионов будут переигран

Спорт-Экспресс13:44

Финал ЛЧ в Африке будет переигран после скандала с VAR, «Эсперанс» вернёт трофей

Чемпионат16:51
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
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