Футбол

Ответный финал Лиги чемпионов Африки будет переигранСпорт-Экспресс 02:35

Конфедерация африканского футбола приняла решение переиграть ответный матч финала Лиги чемпионов Африки между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Финал Лиги чемпионов КАФ будет переигран

Sportbox.RU02:19

Финал Лиги чемпионов КАФ будет переигран

Матч ТВ02:19

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

РИА Новостивчера в 14:28

Финал ЛЧ в Африке будет переигран после скандала с VAR, «Эсперанс» вернёт трофей

Чемпионатвчера в 16:51

Ответный поединок финала африканской ЛЧ будет переигран

RT на русскомвчера в 15:32

Победителя африканской ЛЧ заставили вернуть кубок и медали. Финал будет переигран из-за поломки VAR

Sport24.ruвчера в 18:36

Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Игра не была закончена из-за проблем с VAR

Sports.ruвчера в 15:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Армия и оружие

Генерал рассказал о возможностях российской системы «Мертвая рука»

Российский генерал-полковник в отставке Виктор Есин рассказал об эффективности системы ядерного возмездия «Периметр», называемой на Западе «Мёртвая рука».
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Представители Бари Алибасова отрицают информацию о его смерти

Обновлено вчера в 15:59
Религия

Православные отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Энергетика

«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено вчера в 03:40
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Обновлено вчера в 14:19
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Большая Удина. Об этом сообщают ученые из Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Происшествия

Задержан в Шереметьево министр лесного комплекса Иркутской области

Сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду прямо в Шереметьево.
Обновлено в 02:28
Происшествия

МАК полностью реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено вчера в 09:01
Экономика

Кудрин: отток капитала из России в 2019 году достиг $40 млрд

Россия с начала 2019 года потеряла значительные средства. Кудрин оценил отток капитала за указанный период в 40 миллиардов долларов.
Обновлено в 02:34
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

На чиновников мэрии Омска завели уголовные дела

Следственный комитет по Омской области объявил о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Опубликовано видео, где девушка избивает Неймара в номере отеля

В интернете появилось видео из номера парижского отеля, на котором запечатлены форвард «ПСЖ» Неймар и девушка, которая ранее обвинила игрока в изнасиловании.
Обновлено в 02:04
Происшествия

СК начал проверку после исчезновения трех детей на Урале

Свердловские следователи начали проверку по факту исчезновения троих детей, которые ушли из дома в городе Реж и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:49
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика

Премьер Дании признал поражение на парламентских выборах

По данным агентства, премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах.
Обновлено вчера в 20:50
Хоккей

Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.
Обновлено вчера в 18:28
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
Политика

Петиция об отставке Авакова набрала необходимое число голосов

Петиция с требованием об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за три дня набрала 25 тыс. подписей; этого количества достаточно для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Муж Николь Кидман променял ее на молоденькую певицу

Кажется, они ни на секунду не могут расстаться: Кит всегда поддерживает Николь на премьерах ее фильмов, а Кидман приходит с любимым мужем на все музыкальные церемонии.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране

Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

Суд арестовал коллегу обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

Суд арестовал начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева.
Обновлено вчера в 10:55
Армия и оружие

ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

Обновлено в 01:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Видад
Марокканский футбольный клуб
Марокканский футбольный клуб из Касабланки. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1937 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Мохаммед V», вмещающем 67 000 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное