Футбол
Ответный финал Лиги чемпионов Африки будет переигранСпорт-Экспресс 02:35
Конфедерация африканского футбола приняла решение переиграть ответный матч финала Лиги чемпионов Африки между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом".
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Финал ЛЧ в Африке будет переигран после скандала с VAR, «Эсперанс» вернёт трофей
Чемпионатвчера в 16:51
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