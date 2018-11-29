Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид
Матч ТВ
10:31

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta. Сообщается, что мадридский «Реал», которому принадлежит стадион, уже дал свое согласие.
Матч ТВ10:31

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СМИ: Финал Кубка Либертадорес пройдет на домашней арене «Реала»

Советский спорт11:46

Путин еще летом предлагал провести финал Кубка Либертадорес в России

РИА Новости11:37

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Матч ТВ10:31

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Sportbox.RU10:31

СМИ: финал Кубка Либертадорес в Мадриде уже утвержден. Остались лишь формальности

Спорт-Экспресс11:24

Сорванный финал Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Sport24.ru09:55

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Sports.ru10:08
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Футбол

Спартак — Рапид 1:2

Обновлено в 12:47
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Черчесов вошел в четверку лучших тренеров сборных в мире

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших наставников национальных сборных по итогам 2018 года.
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Анюков выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч с «Копенгагеном»

Защитник петербургского "Зенита" Александр Анюков сыграет с первых минут в матче Лиги Европы с датским "Копенгагеном", сообщается на сайте УЕФА.
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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что его одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить еще один «Золотой мяч».
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

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«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
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Marca: Иско не пожал руку Солари после поражения «Реала» от «Эйбара»

Полузащитник «Реала» Иско не пожал руку в раздевалке главному тренеру команды Сантьяго Солари после поражения от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура Примеры.
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Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

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Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

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Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
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«Ростов» сравнил Бекао с Си-Джеем из GTA: San Andreas

Ростовчане сравнили бразильца с героем GTA: San Andreas Карлом Джонсоном (Си-Джеем).
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Гризманн: «„Атлетико“ хотел выйти из группы, что он и сделал»

Наша цель была выйти из группы, и мы это сделали. Теперь шаг за шагом будем идти к следующей цели.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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