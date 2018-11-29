Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид
Матч ТВ
10:31

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta. Сообщается, что мадридский «Реал», которому принадлежит стадион, уже дал свое согласие.
Матч ТВ10:31

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СМИ: Финал Кубка Либертадорес пройдет на домашней арене «Реала»

Советский спорт11:46

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Матч ТВ10:31

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Sportbox.RU10:31

СМИ: финал Кубка Либертадорес в Мадриде уже утвержден. Остались лишь формальности

Спорт-Экспресс11:24

Финал Кубка Либертадорес пройдет 9 декабря в Мадриде

Soccer.ru11:21

Сорванный финал Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Sport24.ru09:55

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Sports.ru10:08
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Спартак — Рапид 1:2

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал четвертым в рейтинге лучших наставников национальных команд в 2018 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает ТАСС.
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Полузащитник «Реала» Иско не пожал руку в раздевалке главному тренеру команды Сантьяго Солари после поражения от «Эйбара» (0:3) в матче 13-го тура Примеры.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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