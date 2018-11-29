Футбол

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид
Матч ТВ
10:31

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» может состояться на «Сантьяго Бернабеу», передает Jugones de La Sexta. Сообщается, что мадридский «Реал», которому принадлежит стадион, уже дал свое согласие.
Матч ТВ10:31

Подробнее о событии

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Sportbox.RU10:31

Ответную игру финала Кубка Либертадорес могут перенести в Мадрид

Матч ТВ10:31

Домашний стадион «Реала» готов принять финал Кубка Либертадорес

Евро-футбол.ру10:14

Матч «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс» может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Soccer.ru10:01

Сорванный финал Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Sport24.ru09:55

AS: ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет на «Сантьяго Бернабеу»

Бомбардир.ру10:39

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти на «Сантьяго Бернабеу»

Sports.ru10:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 11:02, Ашберн
Футбол

Спартак — Рапид 0:0 (1-й тайм)

Капитаном красно-белых назначен полузащитник Денис Глушаков, против которого сейчас настроены болельщики столичного клуба, требующие лишить игрока повязки лидера команды.
Обновлено в 10:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с вратарем де Хеа до 2020 года

Обновлено в 10:25
Футбол

«Тоттенхэм» потребовал у «Реала» 250 млн евро за Эриксена

Обновлено в 10:38
Футбол

Падения Неймара в матче «ПСЖ» с «Ливерпулем» возмутили Клоппа

Постоянные падения бразильца Неймара и других игроков возмутили наставника англичан.
Обновлено в 10:46
Футбол

Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России

Обновлено в 10:10
Футбол

«Зенит» наказан за оскорбительные кричалки фанатов в адрес Карпина

Во время встречи болельщики сине-бело-голубых скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера ростовчан Валерия Карпина, ранее возглавлявшего московский «Спартак».
Обновлено в 09:58
Футбол

Лионель Месси: «Рад своему рекорду, узнал об этом от журналистов»

Обновлено в 10:12
Футбол

«Зенит» ждёт 45 тысяч болельщиков на матч с «Копенгагеном»

Матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Копенгагеном» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» в четверг, 29 ноября, и начнётся в 20:55.
Обновлено в 09:10
Футбол

Игуаин: не считаю себя звездой «Милана»

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин опроверг слухи о желании сменить команду и отметил, что не ставит себя выше одноклубников.
Обновлено в 10:42
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 04:59
Футбол

УЕФА представил команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:25
Футбол

Погребняк возобновил тренировки в общей группе «Урала»

Нападающий "Урала" Павел Погребняк приступил к общекомандным занятиям после того, как восстановился от травмы.
Обновлено в 10:39
Футбол

Зуев заверил, что находится в хорошей физической форме

Полузащитник "Ростова" Александр Зуев сообщил, что находится в хорошей физической форме.
Обновлено в 10:55
Футбол

Агент Бейла не исключил, что игрок может перебраться в Серию А

Джонатан Барнетт, агент форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла, не исключил, что футболист может перейти в клуб итальянской Серии А.
Обновлено в 10:56
Футбол

Дель Боске: «„Реал“ отстает от „Барселоны“ всего на 5 очков, это не отрыв»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте Дель Боске уверен, что сливочные не выбыли из чемпионской гонки в Ла Лиге, хотя клуб после 13 туров идет лишь на шестой строчке в турнирной таблице.
Обновлено в 10:35
ещё по теме
Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное