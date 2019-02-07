Отток вкладов физлиц в Сбербанке за январь составил 326 млрд рублейDP.RU 05:09

Отток вкладов физических лиц в Сбербанке за январь 2019 года составил 326 млрд рублей, или 2,5%. Как объяснили в пресс-службе банка, сокращение объясняется сезонным оттоком средств со счетов банковских карт в новогодний период.

Отток вкладов физлиц в Сбербанке за январь составил 326 млрд рублей

Происшествия Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания Зубово-Полянский суд Мордовии освободил бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм, сообщила РИА Новости его адвокат Оксана Михалкина.

Общество Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию, в которой использовало провокационные лозунги, среди которых — «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу».

Авто В России начался выпуск обновленного Nissan Qashqai Компания Nissan начала выпуск обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, сообщает японский автопроизводитель.

Происшествия Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ опять задержали Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, ранее заподозренный в изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из изолятора временного содержания (ИВС).

Происшествия СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой Советская, российская актриса, режиссер и общественно-политический деятель Александра Яковлева якобы была экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге.

Происшествия Сегодня во Пскове продолжится допрос журналистки Светланы Прокопьевой Дело возбуждено из-за высказываний Прокопьевой после теракта в здании ФСБ в Архангельске.

Политика Франция решила выступить против «Северного потока-2» Власти Франции не намерены поддерживать инициативу Германии об освобождении проекта «Северный поток-2» от общих ограничений, действующих в Евросоюзе.

Интернет Приложения крупных компаний тайно записывают данные с экранов iPhone Как отмечают специалисты, речь идет о технологии Glassbox, при помощи которой такие крупные компании, как Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com, Expedia, Abercrombie & Fitch и Hollister через свои приложения отслеживают и собирают данные о поведении пользователей.

Происшествия Число погибших при обрушении дома в Стамбуле выросло до шести человек По меньшей мере шесть человек погибли и 13 получили ранения после обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерликайя.

Общество Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС Роскачество завершило совместный с Минпромторгом и Росстандартом пилотный проект проверки качества бензина, который был проведен на АЗС Ставропольского края.

Транспорт В ГИБДД подтвердили актуальность водительских прав с переводом В Госавтоинспекции России заявили, что водительские удостоверения, в которых название документа «Водительские права» указано на английском и французском языках, законны.

Политика Ростуризм возглавила Зарина Догузова из администрации президента Ранее госпожа Догузова занимала пост начальника департамента управления по общественным связям и коммуникациям в администрации президента.

Авто В России появится дизельный Audi Q8 Дилеры ожидают кроссоверы Audi Q8 с шильдиками TDI к концу весны.

Авто Bentley отзывают 207 автомобилей в России Всего отзывают 111 автомобилей этой модели, которые проданы за весь 2018 год. Также компания отзывает 96 авто модели Bentley Muslanne.

Происшествия Начался суд над Кокориным и Мамаевым Сегодня в московском Тверском районном суде будет рассмотрено ходатайство о продлении срока заключения под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского тренера Александра Протасовицкого.

Происшествия Водителям дадут до 9 лет тюрьмы за бегство с места ДТП В настоящее время сбежавшим с места аварии водителям грозит лишение права управления транспортными средствами на срок 1-1,5 года или административный арест на срок до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП).

Армия и оружие Иран представил новую баллистическую ракету «Дизфуль» Иран в четверг продемонстрировал новую баллистическую ракету класса "земля-земля" "Дизфуль" дальностью действия 1000 км. Показ состоялся на подземном заводе по производству ракет, сообщило агентство Fars.

Общество В России появятся народные дорожные инспекторы Госдума в первом чтении приняла законопроект о народных инспекторах, в случае принятия которого россияне смогут снимать на фото и видео нарушения правил дорожного движения (ПДД) и отправлять материалы в полицию для оформления штрафа нарушителю, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Происшествия Арашуков пожаловался на условия содержания Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, пожаловался в суде на условия содержания – он заявил, что в СИЗО его, "действующего члена Совета Федерации", посадили в одну камеру с террористом, передает "Интерфакс".

Кино Режиссера «Богемской рапсодии» исключили из номинантов на премию BAFTA Британская академия кино- и телевизионных искусств BAFTA исключила режиссера картины «Богемская рапсодия» Брайана Сингера из списка претендентов на получение премии.

Хоккей Сборная России обыграла Финляндию в матче Евротура Сборная России по хоккею по буллитам одержала победу над командой Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Евротура - Шведских игр.