Экономика
Отток капитала из России вырос вдвоеАгентство Телеграф 05:51
Чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по апрель 2019 года увеличился до 34,7 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Центрального Банка. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя в 2018 году.
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Политика
На Украину вернулся Коломойский
Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году.
Обновлено 15 мая в 23:40
Армия и оружие
В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет
Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Культура
Петербург объявит конкурс на лучшую концепцию и название нового парка
Власти Петербурга планируют объявить международный конкурс на лучшую концепцию и название для будущего арт-парка в исторической части города, сообщил врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 02:02
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол
На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»
В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии
Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен
18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи.
Обновлено в 07:12
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Общество
Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра
В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Общество
Парадный вход в Исторический музей на Красной площади откроется 1 июня
Парадный вход в Государственный исторический музей с Красной площади откроется 1 июня, сообщила пресс- служба ГИМ.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Авто
Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа
По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Космос
Обсерватории Maunakea проливают свет на затемненную Солнечную систему
Обновлено 15 мая в 11:41
Авто
Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara
Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki.
Обновлено в 00:57
Экономика
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32