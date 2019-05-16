Экономика

Отток капитала из России вырос вдвоеАгентство Телеграф 05:51

Чистый вывоз капитала из России частным сектором с января по апрель 2019 года увеличился до 34,7 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Центрального Банка. Это в 1,9 раза больше аналогичного показателя в 2018 году.
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Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое

Коммерсантъвчера в 15:35

Отток капитала из России вырос почти в два раза

Ведомостивчера в 11:16

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Интерфаксвчера в 09:18

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

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Отток капитала из России в январе-апреле вырос вдвое

Rambler News Serviceвчера в 09:22

Чистый отток капитала из России почти удвоился в январе—апреле

Росбалтвчера в 10:26

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос в 1,9 раза

ПРАЙМвчера в 09:13
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Политика

На Украину вернулся Коломойский

Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году.
Обновлено 15 мая в 23:40
Армия и оружие

В России создадут новый снайперский патрон впервые за 45 лет

Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
Обновлено в 02:56
Культура

Петербург объявит конкурс на лучшую концепцию и название нового парка

Власти Петербурга планируют объявить международный конкурс на лучшую концепцию и название для будущего арт-парка в исторической части города, сообщил врио губернатора Александр Беглов.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Футбол

На Головина претендуют «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм»

В услугах Головина заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер».
Обновлено в 07:43
Политика

Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД Германии

Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество

Надгробия из Долины Славы нашли на свалке

Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Абхазская оппозиция заявила, что ее лидер Бжания был отравлен

18 апреля лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания в связи с резким ухудшением здоровья был госпитализирован в больницу Сочи.
Обновлено в 07:12
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Общество

Госдума ужесточает правила прохождения техосмотра

В Госдуме прошло второе чтение законопроекта о правилах техосмотра.
Обновлено в 03:15
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
Общество

Парадный вход в Исторический музей на Красной площади откроется 1 июня

Парадный вход в Государственный исторический музей с Красной площади откроется 1 июня, сообщила пресс- служба ГИМ.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Авто

Новая Skoda Octavia Combi почти лишилась камуфляжа

По мере приближения к официальному дебюту новая Skoda Octavia сбрасывает камуфляж.
Обновлено в 05:40
Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.
Обновлено в 02:46
Космос

Обсерватории Maunakea проливают свет на затемненную Солнечную систему

Обновлено 15 мая в 11:41
Авто

Suzuki объявила скидки на обновленный кроссовер Vitara

Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила майские цены на автомобили Suzuki.
Обновлено в 00:57
Экономика

Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку

Право на 450 тысяч рублей из бюджета для погашения ипотеки появится при рождении в семье с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей.
Обновлено в 05:11
Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Как работают Яндекс.Новости?
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