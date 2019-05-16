Экономика
Отток капитала из России вырос почти в два разаВедомости 11:16
Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка. Годом ранее отток капитала оценивался в $18,5 млрд за сопоставимый период.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Музыка
Владелец прав на «Голос» отреагировал на аннулирование результатов конкурса
"Первый канал" консультировался с голландской медиакомпанией Talpa — владельцем прав на шоу Голос.
Обновлено в 11:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Игры
В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls
Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
«Бил ногой по голове»: Викторию Комиссарову из «Дома-2» жестоко избили
Девушка рассказала, что стала жертвой жестокого рукоприкладства, угроз и преследований.
Обновлено в 11:36
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Политика
Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда "Терек" в рамках "акта Магнитского".
Обновлено в 15:28
Происшествия
Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Недвижимость
Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой
За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.
Обновлено в 04:28
Кино
Крис Рок займется перезапуском «Пилы»
Американский комик Крис Рок будет сотрудничать с медиакомпанией Lionsgate в перезапуске хоррор-франшизы «Пила».
Обновлено в 14:46
Здоровье
Клещи во Владимирской области за неделю покусали 346 человек
За прошедшую неделю было лабораторно исследовано 110 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита.
Обновлено в 07:49
Политика
Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией
Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Политика
Козак заявил о наличии некачественной нефти еще в двух нитках «Дружбы»
Российский вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, сообщил, что некачественная нефть по-прежнему заполняет две нитки трубопровода «Дружба».
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего Краско сообщила о беременности
В прошлом году Краско развелся со своей 29-летней супругой Натальей Шевель и вернулся к Вяль, на которой он был женат с 2001 по 2011 год.
Обновлено в 13:24
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Футбол
Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая
Обновлено в 13:32
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем
Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Космос
Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты
Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.
Обновлено в 14:00
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Театры
Жена Боярского станет худруком Театра имени Ленсовета
Обновлено в 15:29