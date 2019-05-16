Экономика

Отток капитала из России вырос почти в два разаВедомости 11:16

Чистый отток капитала из России в январе – апреле вырос в 1,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. и составил $34,7 млрд, свидетельствуют предварительные данные Центробанка. Годом ранее отток капитала оценивался в $18,5 млрд за сопоставимый период.
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Отток капитала из России вырос почти в два раза

Ведомости11:16

Чистый отток капитала из России почти удвоился в январе—апреле

Росбалт10:26

Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвое

Интерфакс09:18

ЦБ: чистый отток капитала из России в январе — апреле достиг 34,7 млрд долларов

Банки.ру09:44

Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

ТАСС09:25

С чем связан резкий отток капитала из России

Rambler News Service11:14

Чистый отток капитала из РФ в январе-апреле вырос в 1,9 раза

ПРАЙМ09:13
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