Экономика
Чистый вывоз капитала из РФ в январе-апреле увеличился почти вдвоеИнтерфакс 09:18
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2019 года, по предварительной оценке, составил $34,7 млрд, что в 1,9 раза превышает показатель аналогичного периода 2018 года ($18,5 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Культура
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Юлия Барановская вспомнила о влюбленности в Андрея Аршавина
Телеведущая Юлия Барановская получила широкую известность не только благодаря работе на телевидении, но и благодаря роману с популярным футболистом Андреем Аршавиным.
Обновлено в 05:14
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Политика
Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с супругом
Кудрявцева рассказала, что раньше не очень горела желанием отпускать мужа на тусовки с друзьями, но теперь она стала старше, и к подобным развлечениям относится намного спокойнее.
Обновлено в 03:56
Космос
Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны
В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.
Обновлено вчера в 23:52
Спорт
Маснада выиграл шестой этап веломногодневки «Джиро д’Италия»
Обновлено в 11:28
Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
Обновлено в 13:22
Политика
ПЦУ: митрополит Филарет управляет несуществующим Киевским патриархатом
Священнослужитель продолжает публиковать распоряжения от имени этой структуры и требует их исполнения от епископов "новой церкви" Митрополит Филарет, ранее возглавлявший Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), продолжает вести деятельность от имени этой структуры, сообщается на сайте "новой церкви" Украины.
Обновлено в 13:00
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.
Обновлено в 06:02
Общество
МЧС предупредило о заморозках в нескольких регионах России
В пятницу, 17 мая, заморозки ожидаются в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях.
Обновлено в 13:29
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Гаджеты
Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя
Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Запахи тела, которые нельзя игнорировать, назвали медики
Фруктовый запах изо рта Доктор Роберт Габбей, работающий в Диабетическом центре Джослина при Гарвардском университете, заявил, что игнорировать „фруктовое дыхание“ изо рта ни в коем случае нельзя, так как это говорит о возможном возникновении диабетического кетоацидоза.
Обновлено в 01:04
Авто
Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше
Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Энергетика
«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти
Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39