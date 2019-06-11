Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ вчера в 12:18

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

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Вывели 35 млрд долларов и скупают активы за рубежом. Отток капитала из России с начала года вырос вдвое

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Чистый отток капитала из РФ в январе-мае увеличился в 1,9 раза

ПРАЙМвчера в 09:09

Отток капитала из России в январе-мае превысил $35 млрд

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Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Интерфаксвчера в 09:20

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Rambler News Serviceвчера в 09:15

Чистый отток капитала из РФ почти удвоился в январе—мае

Росбалтвчера в 10:03
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Армия и оружие

В ВКС России могут появиться военные летчицы

В Воздушно-космических силах (ВКС) России не исключают, что первые в стране девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители.
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Общество

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Рождаемость в России, падающая с 2015 года, в прошлом году снизилась еще на 5,1% (в 2017 году падение было еще более сильным — 10,5%).
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Пушков оценил слова Макрона о восстановлении отношений с Россией

Напомним, что накануне Макрон заявил журналистам, что «Европа должна снова выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией».
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Как и было обещано 11 июня состоялась официальная презентация нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который в целом имеет дизайн предшественника, но отличается цветным дисплеем и новыми возможностями.
Обновлено вчера в 07:33
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Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
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Авто

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Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Журналист Иван Голунов накануне вечером вышел на свободу

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Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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Армия и оружие

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К одним из изначально критикуемых относился бронеавтомобиль «Тайфун» на базе КамАЗа-63969 («Тайфун-К 63969»).
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В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО.
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