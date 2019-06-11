Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ вчера в 12:18
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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Общество
В Индии предупредили о приближении мощного циклона
Обновлено в 03:24
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
В США оценили новый российский пистолет ПЛ-15
Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest.
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Renault Kwid пользуется популярностью в Индии
Благодаря весьма приемлемой цене рассматриваемый автомобиль прочно зарекомендовал себя не только как самая продаваемая модель французского автопроизводителя в Индии, но и как самая продаваемая машина Renault на индийском рынке за всю историю.
Обновлено вчера в 07:10
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено вчера в 11:59
Кино
Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Джим МакМуллан снимался в телесериале «Санта-Барбара» в 1992 году.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Польше обнаружили тоннель, который может привести к Янтарной комнате
По мнению экспертов, тоннель может привести к Янтарной комнате.
Обновлено вчера в 08:40
Авто
Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке
Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Экономика
«Транснефть» подорожала на 33,3 млрд рублей из-за «Дружбы»
Стоимость привилегированных акций «Транснефти» на Московской бирже выросла во вторник на 1,8% (21,3 млрд руб.) после того, как менеджмент выступил с публичным заверением, что дивиденды нефтетранспортной компании составят 10 400 руб. на акцию, а инцидент с нефтепроводом «Дружба» не скажется на выплатах.
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи
Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила израильскую ракетную атаку
12 июня, на юге Сирии средства противовоздушной обороны страны отразили ракетную атаку, сбив несколько ракет.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Здоровье
Ученые назвали страшные последствия употребления кофе
В 2018-2019 годах в России кофе входил в каждый третий заказ фастфуда, опережая соки и воду.
Обновлено в 02:49
Общество
В Гонконге проходит многотысячная акция протеста
Обновлено в 02:15
Политика
Медведев поздравил граждан с Днём России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев написал лаконичное поздравление с Днём России. «С Днём России!» — написал Медведев в Twitter.
Обновлено в 02:33
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
Футбол
РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам, Казань — к «северным»
Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20, рассказал о разделении городов на «северные» и «южные».
Обновлено в 03:46
Футбол
Моуринью может вернуться в «Челси»
Обновлено вчера в 03:47
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Культура
Участник шоу «Голос» скончался от сердечного приступа
Участник шоу «Голос», певец Алексей Сафиулин скончался в возрасте 44 лет в результате сердечного приступа, сообщил телеканал «360» со ссылкой на близкую подругу и коллегу артиста Елену Решетникову.
Обновлено вчера в 07:22
Гаджеты
Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»
В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено вчера в 02:10