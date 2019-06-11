Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ 12:18

с чего всё началось

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

Происшествия МВД прекратило уголовное преследование Голунова МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.

Армия и оружие СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света» СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.

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Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Политика Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.

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Интернет WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

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Происшествия Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте «В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.

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Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.