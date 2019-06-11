Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ вчера в 12:18

с чего всё началось

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Общество ФБК нашел роскошные квартиры семьи сотрудника ФСБ, которого связывают с «делом Голунова» Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о подполковнике ФСБ Марате Медоеве, которого называют предполагаемым заказчиком уголовного дела в отношении журналиста Медузы Ивана Голунова, арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков.

Происшествия Дело против Голунова может стать делом против полицейских Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что громкое дело журналиста Ивана Голунова прекращено, обвинения в распространении наркотиков с него сняты, журналиста освободят из-под домашнего ареста.

Происшествия Навального задержали на акции в центре Москвы В Москве в ходе не согласованной с мэрией акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Общество Прогноз на 12 июня: день змеиных свадеб Собираясь на свадьбы, змеи «идут поездом» или «ходят по лесу станцией», т.е. сцепившись хвостами. Правит змеиной свадьбой семиглавый змей.

Политика Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения На встрече с представителями СМИ американский лидер размахивал секретным документом, и журналистам удалось сделать фото, на котором видны некоторые положения, указанные в нем. Теперь, помимо аспектов, которые уже были озвучены главой МИД Мексики, стало известно о плане назначения Мексики "безопасной третьей страной".

Политика Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры Пианист Николай Луганский, писатель, литературовед Павел Басинский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская стали лауреатами Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства.

Политика Королева Великобритании поздравила россиян с праздником Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 3% В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Общество Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса» В конце мая в эфире Первого канала был показан спецвыпуск "Голоса", по итогам которого победителями сезона были объявлены все участники финала.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Общество Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.

Авто АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta «АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.

Хоккей В НХЛ могут поменяться правила. Подготовлено несколько интересных предложений 11 июня в Торонто состоялось совещание с участием специальный советник исполнительного директора профсоюза игроков НХЛ Мэтью Шнайдера и старшего исполнительного вице-президента НХЛ по хоккейным операциям Колина Кэмпбелла.

Здоровье У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.