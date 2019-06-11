Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ 12:18

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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Отток капитала из России в январе-мае превысил $35 млрд

Московский Комсомолец09:35

Вывели 35 млрд долларов и скупают активы за рубежом. Отток капитала из России с начала года вырос вдвое

Фонтанка.Ру10:59

Чистый отток капитала из РФ почти удвоился в январе—мае

Росбалт10:03

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

Коммерсантъ12:18

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Интерфакс09:20

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Rambler News Service09:15

Чистый отток капитала из РФ в январе-мае увеличился в 1,9 раза

ПРАЙМ09:09
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Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика

Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями

Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы.
Обновлено в 13:33
Политика

Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах

Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
Обновлено в 04:19
Футбол

«Порту» хочет купить Зе Луиша за 8 млн евро

Обновлено вчера в 09:35
Происшествия

В Турции в результате ДТП погибла семья из России

Обновлено в 11:03
Происшествия

МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.
Обновлено в 10:35
Политика

В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков

В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.
Обновлено в 13:31
Футбол

Казахстан разгромил Сан-Марино на отборочном этапе Евро-2020

В Нур-Султане сборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0, одержав вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:13
Происшествия

В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар

"На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 13:31
Футбол

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Интернет

«Ведомости»: «Яндекс» создал приложение для распознавания одежды

Обновлено в 02:41
Футбол

Стали известны составы сборных России и Кипра

Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.
Обновлено в 13:41
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт

В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт.
Обновлено в 02:30
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Обновлено в 11:26
Футбол

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.
Обновлено в 11:33
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

«Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование», — говорится в тексте.
Обновлено в 08:22
Игры

На Е3 2019 показали игровой процесс Luigi’s Mansion 3

Nintendo анонсировала третью часть серии Luigi's Mansion на презентации Nintendo Direct 14 сентября 2018 года.
Обновлено в 12:31
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Игры

«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Общество

На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Здоровье

Сидячая работа может вызвать боль в спине

В результате затрудняется движение таза, возникает зажим в нижней части позвоночника, и в дальнейшем появляются боли в спине.
Обновлено в 12:50
Политика

Трамп заявил, что получил «очень теплое» письмо от Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что получил "прекрасное" и "очень теплое" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:32
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Авто

Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры

На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено в 10:49
Общество

День России отметят в 28 столичных парках

Обновлено в 12:23
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