Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ 12:18

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

Армия и оружие Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.

Политика Организаторы марша в поддержку Голунова попробуют согласовать акцию с властями Организаторы марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, назначенного на 12 июня, попробуют согласовать акцию с правительством Москвы.

Политика Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.

Экономика Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.

Происшествия МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова Решение МВД объясняется недоказанностью участия Голунова в преступлении, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его руководителя Владимира Колокольцева.

Политика В Госдуме предложили смягчить наказание за хранение наркотиков В России могут смягчить уголовное наказание за хранение наркотиков без целей сбыта. Законопроект на эту тему подготовлен в Госдуме.

Футбол Казахстан разгромил Сан-Марино на отборочном этапе Евро-2020 В Нур-Султане сборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0, одержав вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В промзоне на юго-востоке Петербурга загорелся ангар "На территории промышленной зоны происходит горение полимерной продукции на открытой площадке и в ангаре на общей площади 220 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Футбол Украина вышла в финал чемпионата мира U20 В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.

Футбол Стали известны составы сборных России и Кипра Стали известны составы участников встречи. Сборная России выйдет на поле в таком составе.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.

Происшествия В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер Болт В Московской области в ДТП погиб автор YouTube-канала Moto nexus, мотоциклист Артем Болдырев, известный как Болт.

Футбол Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

Игры На Е3 2019 показали игровой процесс Luigi’s Mansion 3 Nintendo анонсировала третью часть серии Luigi's Mansion на презентации Nintendo Direct 14 сентября 2018 года.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Игры «Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.

Общество На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Здоровье Сидячая работа может вызвать боль в спине В результате затрудняется движение таза, возникает зажим в нижней части позвоночника, и в дальнейшем появляются боли в спине.

Политика Трамп заявил, что получил «очень теплое» письмо от Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что получил "прекрасное" и "очень теплое" письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.