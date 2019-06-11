Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ 12:18
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.Коммерсантъ12:18
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