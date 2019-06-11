Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ 12:18
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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Культура
Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов
Rambler Group и Okko инвестируют в кинопроизводство с начала 2019 года, всего при участии онлайн-кинотеатра в этом году будет создано более 20 картин.
Обновлено в 02:40
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Футбол
Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов
В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Наука
Названо главное условие рекордного долголетия
Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой
Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Политика
Главой МВД Беларуси назначили уроженца Северной Осетии Юрия Караева
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "кавказцы – люди особые и крепкие" Главой МВД Республики Беларусь стал уроженец Северной Осетии Юрий Караев, сообщает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Футбол
Германия забила Эстонии 8 мячей, Беларусь проиграла Северной Ирландии
На первом месте расположилась сборная Северной Ирландии, которая обыграла сборную Беларуси (0:1) и набрала 12 очков после четырех игр.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО
Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
Обновлено в 11:51
Политика
Трамп засомневался по поводу кандидата на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп сомневается в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России
Обновлено в 10:35
Спорт
Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»
Обновлено в 14:59
Кино
«Герои Энвелла» ждут встречи с юными зрителями
Премьеру первой серии второго сезона сериала "Герои Энвелла" увидят юные зрители 23 июня в Культурном центре ЗиЛ.
Обновлено в 15:36
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Общество
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Обновлено в 08:45
Музыка
«Машина времени» выступит на Красной площади в День России
Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10