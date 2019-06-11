Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ 12:18

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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Отток капитала из России в январе-мае превысил $35 млрд

Московский Комсомолец09:35

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

Коммерсантъ12:18

Чистый отток капитала из РФ почти удвоился в январе—мае

Росбалт10:03

Отток капитала из России с начала года превысил 35 миллиардов долларов

Эхо Москвы13:32

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Интерфакс09:20

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Rambler News Service09:15

Чистый отток капитала из РФ в январе-мае увеличился в 1,9 раза

ПРАЙМ09:09
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В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
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Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
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Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
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Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Политика

Главой МВД Беларуси назначили уроженца Северной Осетии Юрия Караева

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что "кавказцы – люди особые и крепкие" Главой МВД Республики Беларусь стал уроженец Северной Осетии Юрий Караев, сообщает пресс-служба президента РБ.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Футбол

Германия забила Эстонии 8 мячей, Беларусь проиграла Северной Ирландии

На первом месте расположилась сборная Северной Ирландии, которая обыграла сборную Беларуси (0:1) и набрала 12 очков после четырех игр.
Обновлено в 16:36
Армия и оружие

Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО

Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.
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Политика

Трамп засомневался по поводу кандидата на пост главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп сомневается в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона, сообщила телекомпания NBC со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 15:42
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Кино

Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России

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Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»

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Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Кино

«Герои Энвелла» ждут встречи с юными зрителями

Премьеру первой серии второго сезона сериала "Герои Энвелла" увидят юные зрители 23 июня в Культурном центре ЗиЛ.
Обновлено в 15:36
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС

Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Общество

13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

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«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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