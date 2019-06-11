Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ вчера в 12:18

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте
 ЦБ России.
Коммерсантъвчера в 12:18

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Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

Коммерсантъвчера в 12:18

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Rambler News Serviceвчера в 09:15

Чистый отток капитала из РФ почти удвоился в январе—мае

Росбалтвчера в 10:03

Отток капитала из России в январе-мае превысил $35 млрд

Московский Комсомолецвчера в 09:35

Отток капитала из РФ в январе-мае вырос почти вдвое и превысил $35 млрд

Интерфаксвчера в 09:20

Вывели 35 млрд долларов и скупают активы за рубежом. Отток капитала из России с начала года вырос вдвое

Фонтанка.Рувчера в 10:59

Чистый отток капитала из РФ в январе-мае увеличился в 1,9 раза

ПРАЙМвчера в 09:09
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
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Партия Зеленского остаётся лидером электоральных симпатий на Украине

Кроме партии «Слуга народа» пятипроцентный барьер на выборах в Верховную Раду Украины преодолевают ещё 4 партии — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и партия «Голос» Святослава Вакарчука.
Обновлено в 11:16
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Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
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Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Политика

Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter

Атаке со стороны неизвестных хакеров подвергся аккаунт премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсети Twitter.
Обновлено в 11:16
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На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

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Московский торговый центр эвакуировали из-за возгорания

Обновлено в 08:44
Происшествия

Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика

Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

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Обновлено в 09:07
Единоборства

Нурмагомедов считает, что Фергюсон заслуживает титульного боя

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о возможном поединке с американцем Тони Фергюсоном.
Обновлено в 11:24
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Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ*

Уроженец самопровозглашенной республики Косово задержан в ФРГ по запросу генпрокуратуры, он подозревается в поддержке запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Обновлено в 05:29
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика

Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 09:45
Политика

У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
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Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
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Названы самые странные и редкие болезни

Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.
Обновлено в 09:55
Здоровье

В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы

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Обновлено в 10:51
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Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости

Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
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Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера

Выбирая партнера для романтических отношений, люди учитывают накопленный опыт и отдают предпочтение тем, кто своими чертами характера напоминает им бывших.
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Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Политика

Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира

По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
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Происшествия

Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
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Политика

Власти США расширили санкции в отношении Ирана

В список санкций включены два физлица и одна компания Министерство финансов США внесло в список санкций против Ирана два физлица и компанию South Wealth Resourses Compan, пишет РИА Новости.
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Политика

Попытка еще одного переворота в Судане провалилась

В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
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Экономика

Каждый четвертый россиянин имеет неоплаченные долги

Первым делом алименты Карательные меры, которые Федеральная служба судебных приставов (ФССП) накладывает на должников, наиболее эффективно работают в отношении тех граждан, которые имеют долги по алиментам.
Обновлено в 06:03
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