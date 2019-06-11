Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ вчера в 12:18
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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с чего всё началось
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.Коммерсантъвчера в 12:18
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Атаке со стороны неизвестных хакеров подвергся аккаунт премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсети Twitter.
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Происшествия
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
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Обновлено в 09:10
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В Германии задержали уроженца Косово по подозрению в финансировании ИГ*
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Обновлено в 10:32
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Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия
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Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено в 09:45
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Здоровье
Названы самые странные и редкие болезни
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Обновлено в 09:55
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Обновлено в 10:51
Гаджеты
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Обновлено в 00:09
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Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
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Обновлено в 09:16
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
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Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
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Политика
Власти США расширили санкции в отношении Ирана
В список санкций включены два физлица и одна компания Министерство финансов США внесло в список санкций против Ирана два физлица и компанию South Wealth Resourses Compan, пишет РИА Новости.
Обновлено в 11:31
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Попытка еще одного переворота в Судане провалилась
В Судане пресечена попытка нового военного переворота.
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