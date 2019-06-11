Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ вчера в 12:18

с чего всё началось

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

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Политика Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу "Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.

Политика Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.

Политика Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter Атаке со стороны неизвестных хакеров подвергся аккаунт премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева в соцсети Twitter.

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Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Политика Луценко прокомментировал просьбу Зеленского уволить его Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал просьбу президента страны Владимира Зеленского уволить его.

Политика У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Здоровье Названы самые странные и редкие болезни Недуг встречается у 1 из 5 человек.В 2002 году медики открыли «Моргеллонову болезнь», при которой на теле появляются зудящие язвы, а человек ощущает под кожей двигающихся насекомых.

Здоровье В Уганде зафиксирован первый случай смерти от вируса Эболы В больнице Уганды от вируса Эболы скончался пятилетний мальчик. Об этом сообщает Associated Press.

Гаджеты Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.

Политика Парубий подписал закон об импичменте президента Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.

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Происшествия Znak.com нашел понятых из дела Голунова Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.

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