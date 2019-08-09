Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора разаКоммерсантъ 09:46
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ. По итогам первых семи месяцев прошлого года этот показатель составлял $17,4 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Авто
Hyundai готовит к дебюту седан Xcent дешевле Solaris
В марте 2020-го года компания Hyundai планирует представить маленький седан Xcent новой генерации.
Обновлено в 07:26
Экономика
Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу
Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:46
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Здоровье
Девочка целый месяц лечилась после поцелуя родственников
Обновлено в 11:40
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Обновлено в 09:43
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Общество
В США скончался художник комиксов Эрни Колон
Художник комиксов Эрни Колон скончался в США на 89 году жизни.
Обновлено в 18:52
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено 07 августа в 04:00
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году.
Обновлено в 16:20
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено вчера в 08:03
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено в 19:45
Наука
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 13:46
Культура
Было бы 56: Жизнеутверждающие цитаты Уитни Хьюстон
Легендарная певица Уитни Хьюстон отметила бы сегодня свой 56-й день рождения. Ее голос можно узнать из тысячи.
Обновлено в 10:18