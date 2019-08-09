Финансы

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора разаКоммерсантъ 09:46

Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ. По итогам первых семи месяцев прошлого года этот показатель составлял $17,4 млрд.
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