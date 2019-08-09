Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора разаКоммерсантъ 09:46
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ. По итогам первых семи месяцев прошлого года этот показатель составлял $17,4 млрд.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
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Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено в 14:18
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия
УФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено 07 августа в 10:50
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Происшествия
В интернете появились персональные данные задержанных во время протестов в Москве, в том числе журналистов
Как отмечает сайт «Медиазона», в базе оказались паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания.
Обновлено в 14:30
Здоровье
В роддоме «Северстали» капитально отремонтируют оперблок
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault
В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.
Обновлено в 06:54
Общество
В 2020 году в России появится стандарт школьной формы
В 2020 году планируется утвердить в России предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Обновлено в 03:45
Общество
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки
Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене
В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.
Обновлено в 05:09
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40
Волейбол
Российские волейболисты с победы стартовали в квалификации Олимпиады
Мужская сборная России по волейболу стартовала в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года с победы.
Обновлено в 14:11
Кино
Вырезанные сцены из нового фильма Тарантино выйдут на DVD
В случае с фильмом «Однажды в Голливуде» зрителям, по словам Тарантино, лучше не знать подробностей картины, писал News.ru.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
Обновлено в 11:20
Политика
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Обновлено в 12:34
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench
Эксперты предполагают, что речь идет об устройстве Samsung Galaxy A70S, которое обладает продвинутыми характеристиками.
Обновлено в 02:47
Экономика
«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства
В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
Обновлено в 05:37
Общество
Москва приступила к тестированию 5G
Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".
Обновлено в 14:19
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13