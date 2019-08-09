Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ. По итогам первых семи месяцев прошлого года этот показатель составлял $17,4 млрд.

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.

Армия и оружие Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск «Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.

Футбол Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Политика Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Авто Сеть каршеринга в Воронеже пополнится новыми моделями Renault В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City.

Общество В 2020 году в России появится стандарт школьной формы В 2020 году планируется утвердить в России предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму, сообщают "Известия" со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Общество Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки Росрыболовство рассказало о новых порядках любительской рыбалки С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам.

Гаджеты Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Шоу-бизнес Мария Комиссарова стала мамой во второй раз Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.

Волейбол Российские волейболисты с победы стартовали в квалификации Олимпиады Мужская сборная России по волейболу стартовала в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года с победы.

Кино Вырезанные сцены из нового фильма Тарантино выйдут на DVD В случае с фильмом «Однажды в Голливуде» зрителям, по словам Тарантино, лучше не знать подробностей картины, писал News.ru.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов рака Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A70s появился на Geekbench Эксперты предполагают, что речь идет об устройстве Samsung Galaxy A70S, которое обладает продвинутыми характеристиками.

Экономика «Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.

Общество Москва приступила к тестированию 5G Операторы связи начали тестировать в столице новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково".