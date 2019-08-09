Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости вчера в 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Общество
МВД оценило число участников митинга на проспекте Сахарова
Обновлено в 08:03
Общество
Новосибирцы вышли на пикет в поддержку московской оппозиции
По итогам акции пикетчики выдвинули требования к мэрии Москвы о допуске независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, об отставке мэра Москвы Сергея Собянина и о предоставлении свободы задержанным ранее в Москве участникам протестов и независимым кандидатам.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке
В кадре Яна предстала в образе русалки.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Авто
Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России
Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:1). 26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги.
Обновлено в 07:24
Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»
По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
Обновлено в 06:02
Общество
Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек
В ДТП с автобусом в Куртамышском районе Курганской области пострадали 14 человек, сообщил телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:15
Общество
На Китай обрушился тайфун «Лекима»
Власти Китая накануне объявили красный, наивысший уровень опасности в связи с приближением "Лекимы", и приняли меры предосторожности.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие
«Кинжал» впервые показали широкой публике
Обновлено в 08:05
Хоккей
«Северсталь» проиграла первый матч межсезонья
Хоккейная команда "Северсталь" провела первый матч в межсезонье.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по росгвардейцам
«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — сообщил Грибакин.
Обновлено в 06:07