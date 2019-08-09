Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости вчера в 09:56

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Отток капитала из России резко вырос

URA.Ruвчера в 09:49

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ведомостивчера в 09:56

Отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза до $28 млрд

Интерфаксвчера в 09:16

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

Коммерсантъвчера в 09:46

ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из России

ТАССвчера в 09:25

ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России

Газета.Ruвчера в 09:46

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

ПРАЙМвчера в 09:13
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Общество

МВД оценило число участников митинга на проспекте Сахарова

Обновлено в 08:03
Общество

Новосибирцы вышли на пикет в поддержку московской оппозиции

По итогам акции пикетчики выдвинули требования к мэрии Москвы о допуске независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, об отставке мэра Москвы Сергея Собянина и о предоставлении свободы задержанным ранее в Москве участникам протестов и независимым кандидатам.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Рудковская предстала в образе русалки в новой пляжной фотосъёмке

В кадре Яна предстала в образе русалки.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Общество

Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев

Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Авто

Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России

Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 06:54
Политика

СМИ сообщили о жестком уроке Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Обновлено в 08:11
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Транспорт

В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту

В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол

Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:1). 26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги.
Обновлено в 07:24
Футбол

«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»

По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
Обновлено в 06:02
Общество

Тишковец предсказал прекращение дождей в Москве

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»

Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Футбол

Рибери может оказаться в «Локомотиве»

Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29
Политика

Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду

Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Обновлено в 05:44
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали 14 человек

В ДТП с автобусом в Куртамышском районе Курганской области пострадали 14 человек, сообщил телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:15
Общество

На Китай обрушился тайфун «Лекима»

Власти Китая накануне объявили красный, наивысший уровень опасности в связи с приближением "Лекимы", и приняли меры предосторожности.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам

Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:36
Общество

Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки

Обновлено вчера в 16:40
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

«Кинжал» впервые показали широкой публике

Обновлено в 08:05
Хоккей

«Северсталь» проиграла первый матч межсезонья

Хоккейная команда "Северсталь" провела первый матч в межсезонье.
Обновлено в 06:21
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по росгвардейцам

«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — сообщил Грибакин.
Обновлено в 06:07
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