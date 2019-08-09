Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
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Рики Мартин впервые показал свою дочь
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Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
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Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике
Моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.
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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
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Политика
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Обновлено в 09:14
Хоккей
Гендиректором омского «Авангарда» назначили Сергея Белых
Накануне, 8 августа, гендиректором ХК «Авангард» был назначен Сергей Белых.
Обновлено в 01:58
Происшествия
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Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретить
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду.
Обновлено в 10:24
Политика
Лукашенко попросил спецслужбы цивилизованно прослушивать граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения объекта правительственной связи КГБ республики обратился к спецслужбам с требованием вести прослушку граждан "цивилизованно", передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:43
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Общество
Круизным лайнерам запретили заходить в исторический центр Венеции
Венецию ежегодно посещают около 20 млн туристов, десятки тысяч которых ранее прибывали на круизных судах.
Обновлено в 09:55
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Музыка
Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом
Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.
Обновлено в 10:14
Политика
ЦИК окончательно отказал Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму
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Обновлено в 10:22
Происшествия
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Обновлено в 00:27
Происшествия
Водитель разбившегося под Новороссийском автобуса арестован
Приморский суд Новороссийска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя автобуса, упавшего с обрыва вечером 7 августа, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
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«Победа» увеличила норму провоза ручной клади
«Победа» с 9 августа разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади.
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Футбол
Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»
В прошлом сезоне капитаном «Манчестер Сити» был Венсан Компани, этим летом он покинул клуб.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова сняла отпускное видео с Евгением Петросяном
Обновлено вчера в 11:02