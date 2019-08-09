Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Отток капитала из России резко вырос

URA.Ru09:49

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ведомости09:56

ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России

Газета.Ru09:46

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

Коммерсантъ09:46

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ТАСС09:25

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Интерфакс09:16

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

ПРАЙМ09:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
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