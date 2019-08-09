Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.
Обновлено в 11:55
Футбол
Лэмпард объяснил переход Давида Луиса в «Арсенал»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу трансфера защитника Давида Луиса в "Арсенал".
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Кино
Победителей кинофестиваля «Окно в Европу» объявили в Выборге
Обновлено в 00:17
Футбол
Азар выбрал номер Роналду в «Реале»
Обновлено в 13:19
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Предвестником болезней могут являться походы в туалет ночью
Обновлено в 04:38
Политика
В Сирии пропал лидер движения против рабства Олег Мельников
В ходе поездки в Сирию пропал гражданин России, лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников.
Обновлено в 11:50
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Культура
В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон
Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Общество
Федеральные каналы прервали вещание штормовым предупреждением
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Общество
«Победа» увеличила норму провоза ручной клади
«Победа» с 9 августа разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса
Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:59
Футбол
Сульшер рассказал, кем собирается заменить Лукаку в «МЮ»
Главный тренер «Манчестера Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что уход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер» откроет возможности для Мэйсона Гринвуда и Алексиса Санчеса.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства
Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено в 03:47
Наука
Учёные выяснили, как заставить зубы расти заново
Проследив за ростом резцов у мышей, учёные открыли набор генов и сигнальных молекул, управляющих этим процессом.
Обновлено в 09:43
Политика
Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю
Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике
На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежее фото, показав, как ее мама выглядит в купальнике.
Обновлено в 07:28
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Путешествия
Голодец оценила развитие Крыма в сфере туризма и культуры
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец оценила развитие Крыма в области туризма и культуры.
Обновлено в 09:32