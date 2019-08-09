Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Отток капитала из России резко вырос

URA.Ru09:49

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ведомости09:56

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

ПРАЙМ09:13

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ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из России

ТАСС09:25

Отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза до $28 млрд

Интерфакс09:16

ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России

Газета.Ru09:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Экономика

«Русал» пригрозил уходом из США

Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
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В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу трансфера защитника Давида Луиса в "Арсенал".
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
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Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
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Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
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Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату

Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
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В ходе поездки в Сирию пропал гражданин России, лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников.
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Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
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В Третьяковской галерее рассказали о планах на новый сезон

Проект является четвертой выставкой в цикле "Художник и время", который осуществляется в рамках программы "Третьяковская галерея открывает свои запасники".
Обновлено в 09:42
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
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Федеральные каналы прервали вещание штормовым предупреждением

Обновлено вчера в 14:23
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
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«Победа» с 9 августа разрешила провозить в салоне самолета ноутбук без чехла сверх установленной нормы ручной клади.
Обновлено в 06:43
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Суд арестовал водителя упавшего в обрыв под Новороссийском автобуса

Приморский суд Новороссийска арестовал водителя автобуса, упавшего в обрыв после столкновения с легковушкой, передает РИА "Новости".
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Сульшер рассказал, кем собирается заменить Лукаку в «МЮ»

Главный тренер «Манчестера Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что уход нападающего Ромелу Лукаку в «Интер» откроет возможности для Мэйсона Гринвуда и Алексиса Санчеса.
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Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

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Обновлено вчера в 11:30
Политика

20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства

Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
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Учёные выяснили, как заставить зубы расти заново

Проследив за ростом резцов у мышей, учёные открыли набор генов и сигнальных молекул, управляющих этим процессом.
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Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
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Светлана Лобода опубликовала фото 62-летней мамы в купальнике

На личной страничке в Instagram украинская исполнительница опубликовала свежее фото, показав, как ее мама выглядит в купальнике.
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Экономика

Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»

По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
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Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец оценила развитие Крыма в области туризма и культуры.
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