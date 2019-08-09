Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
Политика
Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским
Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика
Венедиктов поделился наблюдениями о реакции Путина на звонок Зеленского
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинским СМИ отметил, что российский президент Владимир Путин очень быстро ответил на звонок его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:42
Спорт
Правление СБР обсудит ситуацию с Логиновым
Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
Обновлено в 12:47
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Политика
Франция оценила возможность присоединения США к нормандскому формату
Представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу, заявил, что изменение нормандского формата не стоит на повестке дня.
Обновлено в 12:27
Технологии
Хакеры научились писать сообщения в WhatsApp за пользователей
Израильская компания Check Point, работающая в области кибербезопасности, обнаружила уязвимость в популярном мессенджере WhatsApp, которая позволяет подделывать сообщения, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:24
Политика
«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика
Совет Федерации ужесточает закон о массовых мероприятиях
8 августа Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ провела внеочередное заседание, на котором эксперты обсудили поправки к закону о массовых мероприятиях.
Обновлено вчера в 17:41
Политика
Зеленский сворачивает церковный план Порошенко
Как известно, даровав Порошенко долгожданный Томос, Константинополь рассчитывал тем самым взять новую украинскую церковную структуру, ПЦУ, под свой контроль и заодно переподчинить себе все ставропигии (подчинённые непосредственно патриарху приходы и монастыри).
Обновлено в 11:18
Здоровье
В 2018 году в России выполнено 220 тысяч стентирований
Вид ВМП «34/сердечно‑сосудистая хирургия», включающий в себя широкий спектр плановых операций стентирования, в 2018 году принес федеральным медцентрам более 6 млрд рублей (26,2 тысячи квот).
Обновлено в 10:44
Транспорт
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Финансы
Бомба под доллар: что произойдет, если Китай сбросит бумаги США
Как известно, в ответ на объявление США о новых пошлинах Китай опустил курс национальной валюты ниже семи юаней за доллар.
Обновлено в 13:38
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено в 08:32
Общество
СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»
Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 10
Количество пострадавших в результате двух новых взрывов, которые прогремели сегодня на военном арсенале рядом с Ачинском, возросло до десяти.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин и Александр Цекало показали нежное фото на пляже
Александр Цекало и Дарина Эрвин показали поклонникам трогательное фото. Пара провела время на пляже, под лучами солнца.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Кому показала язык принцесса Шарлотта на парусной регате
8 августа Кейт Миддлтон и принц Уильям принимали участие в парусной регате, в результате которой победу одержал телеведущий Беар Гриллс.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
На днях скандальная блогерша Лена Миро посвятила пост неожиданно скончавшейся королеве российской фэшн-индустрии Алле Вербер.
Обновлено в 12:51
Технологии
«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку
Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42