Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:31, Вашингтон
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Политика
МИД Франции отказался приглашать США в Нормандский формат по Украине
МИД Франции отказался приглашать США для участия в Нормандском формате переговоров по конфликту на Украине.
Обновлено в 12:17
Футбол
«Не секрет, что у „Зенита“ с „Сочи“ хорошие отношения». Медведев объяснил, почему петербургские футболисты едут на юг
Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев объяснил большое количество петербургских футболистов, ушедших в «Сочи».
Обновлено в 10:37
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Общество
Заммэра Москвы рассказал о последствиях плохой погоды
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что из-за непогоды в ночь с 8 на 9 августа в столице было повалено 27 деревьев, пострадало 3 автомобиля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:00
Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки США
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами
Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском выросло до девяти
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:16
Наука
Новый вид паука-волка нашли на Алтае
Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие
Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике
Моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.
Обновлено в 06:49
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство, чтобы избежать аварийной ситуации, заявили на госпредприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".
Обновлено в 10:10
Экономика
Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»
По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Политика
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом.
Обновлено в 12:25
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Авто
Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили планы относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 04:24
Происшествия
Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа
В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:40
Футбол
Игнашевич рассказал, что выбирал между «Торпедо» и другим клубом
Старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о том, как принимал решение возглавить московский клуб.
Обновлено в 10:59
Интернет
Twitch создает приложение для стрима
Особенностью приложения является легкость настройки трансляций, создание уникального дизайна, оповещение о донатах и различные инструменты для взаимодействия с аудиторией во время стрима.
Обновлено в 12:09
Авто
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.
Обновлено в 01:39
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Происшествия
Мэра Туапсе задержали за превышение полномочий и подлог
Глава Туапсинского городского поселения подозревается в совершении преступлений в соответствии со статьями УК РФ "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог" при выделении земли местному бизнесмену на территории города.
Обновлено в 08:23
Общество
Тайфун «Лекима» приближается к Китаю
Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о приближении тайфуна "Лекима".
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде
«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9 созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23
Политика
«Борис Николаевич, я не готов». Почему Ельцин назвал преемником Путина
Хотя Ельцин напоминает, что до президентских выборов еще год, и "россияне будут иметь возможность оценить человеческие и деловые качества Путина", на самом деле власть он передаст преемнику раньше.
Обновлено в 01:00