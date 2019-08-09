Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости вчера в 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Общество
На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Обновлено в 07:15
Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Субботняя игра в Лондоне завершилась победой "Сити" со счетом 5:0. Три мяча забил Рахим Стерлинг (51-я, 75-я и 90-я минуты), еще по голу забили Габриэль Жезус (25) и Серхио Агуэро (86, с пенальти).
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
В Нёноксе мог взорваться ядерный двигатель
Минобороны прямо заявило, что при пуске ракеты, произошел взрыв жидкостного ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Хоккей
«Динамо» обыграло «Хумо» на турнире в Нижнем Новгороде
Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение ташкентскому "Хумо" в матче предсезонного турнира Кубок губернатора Нижегородской области.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
Samsung Galaxy A90 5G был сертифицирован в Bluetooth Special Interest Group
Скорее всего, на рынке появятся девайсы с поддержкой 5G и 4G, причем поддержку 5G получит модель Galaxy A90-SM-A908N, что подтверждает сертификация в агентстве Wi-Fi.
Обновлено в 07:35
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Число жертв ДТП в Астраханской области увеличилось до пяти
8 августа водитель мотоцикла в Астраханской области скончался в результате ДТП с легковым автомобилем.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем
По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Политика
Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что лидер КНДР Ким Чен Ын в своём письме выразил готовность начать переговоры с Вашингтоном после завершения совместных учений США и Южной Кореи.
Обновлено в 08:41
Транспорт
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах
Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Политика
Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Петербурге за изнасилование ученицы задержан учитель биологии
В полицию Невского района обратилась 21-летняя петербурженка с сообщением о том, что с 2011 по 2013 год её неоднократно принуждал к действиям сексуального характера школьный учитель биологии, мужчина 1978 года рождения.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Происшествия
Суд арестовал десятого фигуранта дела о массовых беспорядках
Обновлено вчера в 10:25
Спорт
Двукратный чемпион мира Устюгов женился на лыжнице Соболевой
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.
Обновлено в 06:58
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26