Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости 09:56
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:25, Вашингтон
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Экономика
Utair сократила чистый убыток на 34%
Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено в 11:46
Общество
В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления
Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:38
Наука
Ученые объяснили, почему кошки едят траву
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Японские изобретатели из Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо сконструировали робот-хвост, который призван улучшить баланс и ловкость носителя.
Обновлено 07 августа в 04:00
Происшествия
Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США
Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда
Военные Южной Кореи проинформировали о том, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов.
Обновлено в 17:39
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Культура
Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции
По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Гаджеты
AMD начала разработку архитектуры Zen 4
Компания AMD представила процессоры EPYC второго поколения, где используется микроархитектура Zen 2. Одновременно с этим представители «красной команды» заявили, что разработка микроархитектуры Zen 3 завершена, на очереди Zen 4. Как известно, актуальная архитектура Zen 2 выполнена по 7-нанометровому техпроцессу и производится с помощью литографии на основе глубокого ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 10:48
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» на турнире в Казахстане
«Салават Юлаев» встречался с «Автомобилистом» в матче Кубка президента Республики Казахстан.
Обновлено в 11:43
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Политика
Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки
Жители японского города Нагасаки почтили минутой молчания память земляков, которые погибли от ядерного удара 74 года назад.
Обновлено в 05:23
Футбол
Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом»
Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац пропустят матч 1-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».
Обновлено в 14:18
Происшествия
Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек
Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском
В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено в 14:27
Космос
Роскосмос сообщил о завершении летных испытаний спутников «Канопус-В»
Как сообщает Роскосмос, госкомиссия приняла решение рекомендовать заказчику принять космический комплекс "Канопус-В" в эксплуатацию, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:19
Космос
Почётный гражданин Валуйского горокруга совершил третью командировку на орбиту
Герой России Александр Скворцов уже в третий раз отправился на МКС, для Пармитано это второй опыт, для Моргана — первый полёт.
Обновлено в 02:00
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на акции 10 августа
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции заявили, что получили от правоохранителей данные о провокациях на согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которая пройдет в субботу, 10 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 15:55