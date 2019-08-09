Финансы

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 разаВедомости вчера в 09:56

Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Отток капитала из России резко вырос

URA.Ruвчера в 09:49

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза

ПРАЙМвчера в 09:13

ЦБ зафиксировал рост оттока капитала из России

Газета.Ruвчера в 09:46

Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза

Коммерсантъвчера в 09:46

ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из России

ТАССвчера в 09:25

Отток капитала из РФ в январе-июле вырос в 1,6 раза до $28 млрд

Интерфаксвчера в 09:16

Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза

Ведомостивчера в 09:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Футбол

Молодёжная команда «Барселоны» разгромила «Зенит-2»

Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11

Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля

Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено 08 августа в 03:30
Политика

Названы самые распространенные фамилии в России

Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия

Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти

Обновлено вчера в 18:04
Общество

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия

Путешествующая автостопом молодая пара пропала в Забайкалье

В Забайкальском крае пропали молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом.
Обновлено в 00:59
Общество

В Москве упали 40 деревьев и повреждены 23 автомобиля

Более 40 деревьев упали в Москве из-за непогоды с вечера 8 августа, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено вчера в 12:37
Баскетбол

Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче

После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12
Технологии

Хакеры три недели атаковали Coinbase. Биржа защитила средства клиентов

Американская криптовалютная биржа Coinbase сообщила о «целенаправленной, изощренной и продуманной» хакерской атаке, которая состоялась несколько месяцев назад.
Обновлено вчера в 10:31
Общество

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился Oxxxymiron

К музыкантам, поддержавшим протесты в Москве, присоединился рэп-исполнитель Oxxxymiron.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в Идлибе

Десять сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков в провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Единоборства

Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Китай поддержал Пакистан после обострения ситуации вокруг Кашмира

Обновлено вчера в 09:50
Политика

Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США

США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек

В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Кино

Вышел трейлер фильма Валерия Тодоровского «Одесса»

Обновлено вчера в 09:57
Космос

«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную

Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Футбол

В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый тур

Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина.
Обновлено в 01:00
Общество

Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое

Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян

Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Космос

Астрономы исследуют струю AGN в галактике Мессье 87

AGNs аккрецируют сверхмассивные черные дыры, находящиеся в центрах некоторых галактик, испуская мощное излучение высокой энергии, поскольку они поглощают газ и пыль.
Обновлено 08 августа в 11:03
Армия и оружие

Армия Израиля нейтрализовала отряд боевиков на границе с сектором Газа

Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые пытались пересечь границу сектора Газа.
Обновлено в 01:01
Наука

Лесные пожары указали на опасность ядерной зимы

Представления о «ядерной зиме» возникли в 1980-х, когда моделирование показало, что полномасштабное применение атомного оружия СССР и США будет иметь и непрямые последствия, приводя к серьезным и опасным изменениям климата.
Обновлено вчера в 04:30
Здоровье

Онколог перечислил семь симптомов развития рака

Обновлено вчера в 05:47
Происшествия

Заместителя губернатора Хакасии выкинул из машины его водитель

Обновлено вчера в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное