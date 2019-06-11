Экономика

Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два разаКоммерсантъ вчера в 12:18

По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
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Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза

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Вывели 35 млрд долларов и скупают активы за рубежом. Отток капитала из России с начала года вырос вдвое

Фонтанка.Рувчера в 10:59

Отток капитала из России в январе-мае вырос почти вдвое

Rambler News Serviceвчера в 09:15

Отток капитала из России в январе-мае превысил $35 млрд

Московский Комсомолецвчера в 09:35

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Чистый отток капитала из РФ почти удвоился в январе—мае

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Чистый отток капитала из РФ в январе-мае увеличился в 1,9 раза

ПРАЙМвчера в 09:09
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
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Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
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В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
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Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован

Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.
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Обновлено в 02:49
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Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

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Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077

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В Москве сегодня был намечен марш в защиту Ивана Голунова

Накануне вечером журналист был освобожден, а его уголовное преследование прекращено.
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Под Геленджиком в ДТП погибли четыре человека

В результате аварии погибли четыре человека — три человека из Mercedes и один — из Ford, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Раскрыты цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade

Стоимость Hyundai Palisade 2020 модельного года начинается с 31 550 долларов (2,036 млн рублей).
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На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

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Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
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Форвард «Краснодара» Игнатьев обратился к Павлу Мамаеву

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев оставил запись в своем Instagram, посвященную полузащитнику «быков» Павлу Мамаеву.
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В США искусственный интеллект обучил квадрокоптер мягкой посадке

Нейросети, на основе которых работает приближенный к искусственному интеллекту алгоритм для управления БПЛА, учитывают экранный эффект, возникающий при приближении пропеллеров дрона к поверхности.
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Ученые назвали страшные последствия употребления кофе

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