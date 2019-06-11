Экономика

Отток капитала из России с начала года превысил 35 миллиардов долларовЭхо Москвы вчера в 13:32

В сообщении отмечается, что показатель с января по май вырос почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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