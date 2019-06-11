Экономика
Отток капитала из России с начала года превысил 35 миллиардов долларовЭхо Москвы вчера в 13:32
В сообщении отмечается, что показатель с января по май вырос почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено вчера в 07:22
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Старый советский пулемет уничтожил американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы с помощью старого советского пулемета ДШКМ уничтожили американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV, который проезжал по дороге.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор
Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов на Украине.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 6 машин
В Москве в результате столкновения на Кутузовском проспекте сразу шести автомашин погиб человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 19:44
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Религия
Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Петербург вошел в топ-5 регионов с самой высокой рождаемостью
Обнародован рейтинг регионов с самой высокой рождаемостью. Лидером по рождаемости стала Москва.
Обновлено в 02:16
Игры
Журналисты рассказали детали о предстоящей Cyberpunk 2077
Обновлено в 00:11
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС
Компания Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной операционной системой HongMeng.
Обновлено вчера в 22:16
Здоровье
У женщины с «раком мозга» внезапно нашли другую болезнь
Американке, страдавшей от симптомов, указывающих на рак головного мозга, внезапно поставили другой диагноз, передает CNN.У 42-летней жительницы Нью-Йорка Рэйчел Пальм обнаружили поражение головного мозга после того, как она в течение нескольких месяцев испытывала ряд мучительных симптомов.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Обновлено в 00:36
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Космос
Астрономы раскрыли тайну «постройки» загадочной пирамиды на Церере
Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть – загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
На юго-западе Москвы у женщины украли часы Rolex
Неизвестный украл часы Rolex стоимостью более 1 млн рублей у неработающей женщины на юго-западе Москвы.
Обновлено в 01:56
Общество
Шахтер из Тулы оценил достоверность сериала «Чернобыль»
Тульский шахтер, председатель городского союза "Чернобыль" Владимир Наумов в интервью региональному изданию MySlo оценил достоверность мини-сериала канала HBO про ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 00:08