Экономика
Отток капитала из России с начала года превысил 35 миллиардов долларовЭхо Москвы вчера в 13:32
В сообщении отмечается, что показатель с января по май вырос почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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с чего всё началось
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.Коммерсантъвчера в 12:18
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