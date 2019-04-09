Экономика

Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардовURA.Ru 13:35

Уточняется, что это произошло из-за «наращивания вложений резидентов в иностранные активы». По сравнению с 2018 годом, данный показатель вырос на 56,5%. За первый квартал прошлого года чистый отток капитала составил чуть более 16 млрд долларов.
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Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

Интерфакс09:20

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Ведомости09:51

В ЦБ заявили о росте оттока капитала из России

RT на русском09:43

Чистый отток капитала из РФ в 1-м квартале вырос в 1,6 раза - ЦБ

Финмаркет09:36

Чистый отток капитала из России в I квартале вырос почти в 1,6 раза

ТАСС09:23

Отток капитала из России превысил с начала года $25 млрд

РБК13:11

Отток капитала из России в I квартале вырос на 56,5% — до $25,2 млрд

Rambler News Service09:17
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