Экономика
Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардовURA.Ru 13:35
Уточняется, что это произошло из-за «наращивания вложений резидентов в иностранные активы». По сравнению с 2018 годом, данный показатель вырос на 56,5%. За первый квартал прошлого года чистый отток капитала составил чуть более 16 млрд долларов.
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