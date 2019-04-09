Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардовURA.Ru 13:35

Уточняется, что это произошло из-за «наращивания вложений резидентов в иностранные активы». По сравнению с 2018 годом, данный показатель вырос на 56,5%. За первый квартал прошлого года чистый отток капитала составил чуть более 16 млрд долларов.

Отток капитала из России с начала года превысил 25 миллиардов

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