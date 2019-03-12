Финансы
Отток капитала из России с начала 2019 года увеличился в два разаREGNUM 09:22
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-февраль 2019 года составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 12 марта пресс-служба Банка России.
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Происшествия
Двухмоторный самолет упал на жилой дом в штате Огайо
Двухмоторный самолет Piper упал на жилой дом около города Мадейра в штате Огайо, сообщил во вторник телеканал ABC.
Обновлено в 18:28
Политика
США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа
Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено в 19:35
Армия и оружие
Источник сообщил о переносе запуска спутников «Гонец-М»
Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" с космодрома "Плесецка" перенесен на июнь из-за отсутствия украинской аппаратуры.
Обновлено в 20:57
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал ужесточение штрафов за превышение скорости
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Учитель физкультуры в Якутске полгода насиловал ученицу
Работавший в одной из школ в пригороде Якутска педагог физкультуры в течение полугода насиловал 13-летнюю ученицу, сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Саха.
Обновлено в 17:55
Политика
Саакашвили рассказал о намерении Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что нынешний президент Украины Петр Порошенко планировал в 2014 году отказаться от украинского суверенитета над Крымом в обмен на вступление страны в ЕС и НАТО.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в Махачкале.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Общество
Треть россиян боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта
«Порядка трети респондентов выражают сильную обеспокоенность возможной угрозой потери работы, в частности, в госсекторе, в связи с внедрением ИИ»,— отмечают авторы исследования, проведенного международной консалтинговой компанией BCG и оказавшегося в распоряжении «РИА Новости».
Обновлено в 20:59
Политика
США отказались запрещать полеты Boeing 737 MAX 8
Ранее стало известно о решении ряда стран приостановить полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 18:57
Футбол
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ
Туринский "Ювентус" разгромил мадридский "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево
Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 17:58
Происшествия
Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора
Сенатор остался без зарплаты Басманный суд Москвы постановил временно отстранить Рауфа Арашукова от должности члена Совета Федерации, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 10:57
Общество
ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост
Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:21
Происшествия
Мать брошенной в квартире девочки назвала произошедшее провокацией
Мать оставленной в московской квартире 5-летней девочки с признаками анорексии Ирина Геращенко, находясь в зале Савеловского суда Москвы, заявила, что вся эта история является провокацией.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы
Курьеры из сервисов доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Club устроили драку в центре Москвы.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Правозащитницу в Иране приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью
Что еще известно: В 2010 году правозащитницу уже приговаривали к шестилетнему тюремному сроку за распространение пропаганды и сговора в ущерб госбезопаности, но через три года ее отпустили.
Обновлено в 13:25
Экономика
Орешкин поменял позицию по методике расчета реальных доходов россиян
Росстат рассмотрит возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Boeing 737 Max развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм
Boeing 737 Max, который следовал в Тель-Авив, развернулся в воздухе и возвращается в Стокгольм.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Трое украинских диверсантов подорвались на минах на линии обороны ЛНР
Трое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при попытке диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 18:51
ЖКХ
Раскатали трубу: почему с россиян взимают лишние платежи за ЖКХ
Мошенничество управляющих компаний, избыточное тепло в квартирах и дублирование платежей за вывоз мусора — самые распространенные причины «раздувания» квитанций ЖКХ, рассказали «Известиям» в НП «ЖКХ Контроль».
Обновлено в 17:01
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% Tele2
Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом, куда входят группа ВТБ, компании Invintel B.V. Алексея Мордашова и банк «Россия» Юрия Ковальчука, об увеличении своей доли в мобильном операторе «Т2 РТК Холдинг» (работает под брендом Tele2) с 45 до 100%.
Обновлено в 14:22
Политика
В ЕК не исключили «жёсткого» брексита
В пресс-службе Еврокомиссии отметили, что шансы «жёсткого» выхода Великобритании из состава Евросоюза возросли.
Обновлено в 17:56
Культура
Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:12
Политика
Конгрессмены США одобрили запрет на признание Крыма российским
Палата представителей конгресса США почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий Соединённым Штатам признавать Крым российским.
Обновлено в 15:13
Экономика
Средний чек россиян за один поход в магазин рекордно вырос
Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале по сравнению с январем увеличился на 13 рублей, то есть на 2,3%. Это рекордный рост для этого месяца за последние годы.
Обновлено в 20:33