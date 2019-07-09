Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс 09:13
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Путешествия
Яндекс выяснил, где отдыхают красноярцы этим летом
Аналитики Яндекс.Путешествий выяснили, где этим летом отдыхают красноярцы. Для этого проанализировали туристические запросы за июнь.
Обновлено в 00:54
Политика
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале "Рустави 2", сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина.
Обновлено в 01:49
Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Во вторник, 9 июля, в амстердамском аэропорту Схипхол около терминала столкнулись два пассажирских самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 лоукостера EasyJet, пострадавших нет.
Обновлено в 08:19
Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки вина из Грузии
Госдума во вторник попросит правительство рассмотреть вопрос о введении санкций против Грузии после нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина на грузинском ТВ.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Ростове загорелся музыкальный театр
Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Обновлено в 12:11
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома»
Напомним, в феврале прошлого года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору российской и украинской компаний о цене поставок и объеме транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 05:43
Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada Largus
В комплектации Luxe (от 722 900 рублей) пассажирский универсал LADA Largus получил черное покрытие центральной стойки кузова и обновленный пакет Prestige, который теперь включает глубокую тонировку задней полусферы остекления (как на XRay).
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей
Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.
Обновлено в 11:31
Энергетика
«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»
«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Политика
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39
ЖКХ
Власти Петербурга объяснили причину «потопа» на севере города
Подтопление Парашютной улицы на севере Петербурга в результате сильного ливня 9 июля произошло из-за недостаточной пропускной способности труб ливневой канализации, проложенных еще в 70-х годах прошлого века.
Обновлено в 10:55
Космос
Обнаружены блуждающие по галактике звезды-зомби
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Интернет
Расширение для Chrome маскирует Netflix под видеоконференцию
После установки в меню Chrome появится значок Netflix Hangouts, нажав на который можно замаскировать фильм или сериал под фальшивую видеоконференцию.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризма
Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией.
Обновлено в 11:50
Политика
Порошенко на своем митинге устроил интерактив
На предвыборном митинге сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко в Прикарпатье было записано видео выступления политика, которое стало вирусным из-за необычной для него манеры агитации.
Обновлено в 10:39
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено в 12:13
Политика
Путин сравнил отказ от ядерной энергетики с возвращением к шкурам и пещерам
Путин назвал отказ от ядерной энергетики в пользу альтернативных источников попыткой «облачиться в шкуры и переселиться в пещеры».
Обновлено в 11:23
Кино
Шарлиз Терон и Хелен Миррен возвращаются в «Форсаж»
Актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен вновь снимутся в очередной, девятой части фильма «Форсаж».
Обновлено в 05:50
Политика
США ввели санкции против трех сторонников «Хезболлы»
США ввели санкции в отношении высокопоставленного представителя шиитской группировки «Хезболла» Вафика Сафа, а также поддерживающих движение ливанских депутатов Мухаммада Раада и Амина Шерри.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Футбол
«Бенфика» интересуется полузащитником «Рязани» Сентюриным
Как стало известно «Чемпионату», полузащитником «Рязани» и национальной сборной России U20 Михаилом Сентюриным интересуется лиссабонская «Бенфика».
Обновлено в 10:44
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Политика
Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске
Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 11:47
Общество
В США умер участник двух президентских гонок
Американский миллиардер и участник двух президентских гонок Росс Перо умер в возрасте 89 лет.
Обновлено в 12:31