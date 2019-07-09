Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс вчера в 09:13
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
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Происшествия
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Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
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В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
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Запросы в БКИ становятся обязательными при открытии вкладов и счетов
В банке утверждают, что и без согласия на запрос в БКИ откроют вклад или выдадут дебетовую карту, согласие можно отозвать, обратившись в отделение.
Обновлено вчера в 17:59
Спорт
Олимпийский чемпион из Кореи дисквалифицирован за рукоприкладство
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Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»
В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
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СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
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Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
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