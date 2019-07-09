Финансы

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс вчера в 09:13

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Рубль может упасть ниже 64 за доллар - ИФК «Солид»

Финмаркет02:29

Отток капитала из России вырос более чем в два раза

Коммерсантъвчера в 11:47

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза

Интерфаксвчера в 09:13

Чистый отток капитала из РФ в I полугодии вырос почти в 2,5 раза

ТАССвчера в 09:22

Отток капитала из России в первом полугодии вырос в 2,5 раза

Rambler News Serviceвчера в 09:17

Чистый отток капитала из РФ в I полугодии ускорился в 2,5 раза

News.ruвчера в 10:02

Чистый отток капитала из РФ в I полугодии увеличился в 2,5 раза

ПРАЙМвчера в 09:10
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Разин пристыдил Аниту Цой за страсть к грузинской кухне

Разин отмечает, что ему сейчас страшно стыдно за коллег, стоящих при этом в очереди в Кремле за наградами от Владимира Путина.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

Водитель пожаловался в полицию, что взял пассажирку, по дороге заехал по своим делам в магазин, а когда вышел из магазина, его автомобиля уже не было, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Обновлено в 02:54
Общество

Названы марки опасных вареников

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок.
Обновлено в 02:14
Наука

Ученые нашли новый способ эффективного похудения

Обновлено в 00:55
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Самолет-разведчик Британии приблизился к границе России

Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова выходит замуж и уже примерила фату

Ранее, в апреле этого года, появилась информация, что балерина вышла замуж за бизнесмена Владимира Юркова.
Обновлено в 02:22
Политика

Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.
Обновлено в 02:27
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции

Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Здоровье

В Красноярске беременные женщины отравились арбузами

Обновлено в 01:41
Транспорт

Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

Обновлено вчера в 13:25
Армия и оружие

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Авто

Названы самые распространённые авто в Сибирском федеральном округе

В Сибирском федеральном округе Lada 2106 является самым распространённым автомобилем.
Обновлено в 02:44
Политика

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
Футбол

Хет-трик Сигурдссона помог ЦСКА обыграть «Рубин»

Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле

Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Директор «ПСЖ» объявил новую стратегию клуба

Спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Леонардо озвучил новую стратегию развития клуба, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 01:53
Спорт

Пригода завоевал золото Универсиады

Обновлено вчера в 14:09
Авто

АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus

Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Политика

Эрдоган: Турция в случае нападения применит ЗРС С-400

Обновлено в 02:21
Экономика

Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов

На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, как она выносила деньги из банка

Обновлено вчера в 12:24
Гаджеты

Продажи Redmi Note 7 превысили 15 миллионов – смартфоны подешевели на $30

Глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) поделился информацией о том, что мировые поставки смартфонов Redmi Note 7 достигли 15 миллионов единиц.
Обновлено в 02:21
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