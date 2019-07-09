Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс вчера в 09:13
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Обновлено вчера в 13:25
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Разработчик рассказал о новом российском авианосце
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Авто
Названы самые распространённые авто в Сибирском федеральном округе
В Сибирском федеральном округе Lada 2106 является самым распространённым автомобилем.
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Директор «ПСЖ» объявил новую стратегию клуба
Спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Леонардо озвучил новую стратегию развития клуба, передает "Чемпионат.com".
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Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
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Глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) поделился информацией о том, что мировые поставки смартфонов Redmi Note 7 достигли 15 миллионов единиц.
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