Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс 09:13
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Происшествия
67 детей отравились в приморском детском лагере
Обновлено в 08:51
Происшествия
При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Авто
Lifan может расширить модельный ряд в России
Компания Lifan рассматривает возможность расширения модельного ряда в России.
Обновлено в 06:35
Общество
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В Приморье на крупной стройке произошел обвал
В районе игорной зоны в Артеме произошло ЧП на стройке, сообщает РИА VladNews.По словам очевидцев, 9 июля около 16:00 обвалилась часть конструкции строящегося здания.
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Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия.
Обновлено в 12:47
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о наказании за непропуск «скорой»
Госдума в среду, 10 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о наказании создание помех врачам «скорой помощи», направляющимся к пациентам, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 20:05
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Космос
Космическая компания Ричарда Брэнсона разместит акции на бирже
Обновлено в 05:09
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
Парад на День независимости США обошелся Пентагону в 1,2 млн долларов
Военный парад 4 июля в столице США обошелся министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов. Такую цифру озвучил телеканал CBS.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине
Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку.
Обновлено в 20:01
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 04:04
Политика
Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры
США и Китай возобновили консультации по урегулированию торгового спора, американские представители на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин во вторник обсудили эту проблему с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Игры
Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза
Шон Мюррей Стоит отметить, что, хоть создатели Sea of Thieves и Fallout 76 продолжают активно вести диалог с аудиторией, да и в общем-то достаточно успешно, авторы Anthem пошли по пути No Man's Sky, практически полностью уйдя в режим радиомолчания.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Интернет
Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple
Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
Обновлено в 05:18
Культура
На сцене «Балтийского дома» показали «Эдипа» Роберта Уилсона
Обновлено в 07:55
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Футбол
«Рубин» арендовал у «Ростова» защитника Плиева
Обновлено в 13:42
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
Хаби Алонсо возглавил «Реал Сосьедад Б»
Бывший футболист сборной Испании Хаби Алонсо официально представлен в качестве наставника «Реала Сосьедад Б». Об этом сообщается в официальном «твиттере» команды.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено в 18:40