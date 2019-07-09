Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс 09:13
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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Министр здравоохранения Крыма ушел в отставку
Ранее Сергей Аксенов сообщил журналистам, что Александр Голенко уходит в отставку по состоянию здоровья.
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