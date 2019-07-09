Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс 09:13
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 08:35
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Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
По данным специалистов, утечка радиации была выявлена впервые в 2007 году.
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Авто
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Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Космос
Сегодня кировчане смогут разглядеть кольца Сатурна на вечернем небе
9 июля Земля приблизится к Сатурну на минимальное расстояние - 1 350 млн км. Сегодня вечером при хорошей погоде кировчане смогут разглядеть в бинокль или телескоп кольца планеты и её спутник Титан, сообщается в паблике «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено в 03:59
Происшествия
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
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Обновлено в 09:37
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Обновлено в 05:50
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проходят обыски
В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Суд освободил из-под домашнего ареста активиста «Голоса»
Московский областной суд отменил домашний арест активиста и сопредседателя движения «Голос» Романа Удота, которого обвиняли в угрозе убийством корреспондентам НТВ.
Обновлено в 09:24
Политика
Кремль отреагировал на идею телемоста между Россией и Украиной
В Кремле поддерживают идею телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост между Россией и Украиной, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:46
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Экономика
Назван основной способ кражи денег с банковских карт россиян
Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Британский мотоциклист разбился насмерть в России
Британец, путешествовавший на мотоцикле марки BMW по России, не справился с управлением и разбился насмерть в Якутии.
Обновлено в 04:11
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Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено в 08:38
Технологии
Почта Mail.ru занялась отпиской от рассылок
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Сбербанк назвал страны, где опасно пользоваться банкоматами
При посещении россиянами Великобритании, Индии, США, Индонезии и Канады Сбербанк порекомендовал быть осторожнее при использовании банкоматов, потому что риск стать жертвой скимминга в этих странах очень высок.
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Армия и оружие
Самолет ВВС Британии провел разведку у Черноморского побережья России
Обновлено в 04:11
Спорт
Адвокат рассказал о прибытии Кокорина и Мамаева в колонию
Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 08:31
Политика
Володин анонсировал принятие закона о поддержке российских виноделов
Госдума в ближайшее время примет законопроект о поддержке российских виноделов.
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В Екатеринбурге депутат задержан за пикет перед Путиным
Обновлено в 08:17
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Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
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В Крыму установили личность утопленного с гирей мужчины
Обновлено в 09:19
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На околоземной орбите: столичные школьники провели биологический эксперимент
Обновлено вчера в 09:58