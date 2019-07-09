Финансы

Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 разаИнтерфакс 09:13

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
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В первом полугодии отток капитала из РФ вырос в 2,5 раза

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Отток капитала из России с начала 2019 года вырос в 2,5 раза

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Отток капитала из России в первом полугодии вырос в 2,5 раза

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Прохоров: инвестиции в Москву в 1 квартале 2019 года выросли на 25%

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В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

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В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
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Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
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Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
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