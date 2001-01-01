Сообщается, что «Ювентус» заплатит за де Лигта € 70 млн плюс бонусы. В контракте голландца будут прописаны отступные в размере € 150 млн. По информации итальянских медиа, де Лигт решил выступать в новой команде под четвёртым номером.

Политика Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.

Общество Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.

Политика Зеленский впервые побывал на границе с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом.

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Политика Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Происшествия На пляже в Одессе сошел оползень Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.

Экономика Названа доля поддельного топлива на рынке Новосибирской области На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, прошедшей 12 июля, глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров заявил, что объем контрафактного топлива в регионе за первые шесть месяцев этого года составил 10-12%.

Гаджеты Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E Тайваньская компания HTC намерена возродить смартфон Wildfire, который в новом исполнении получит приставку Е. Производитель заинтересован в том, чтобы девайс поступил в продажу на российский рынок.

Происшествия В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Происшествия Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.

Игры Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.

Автоспорт Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.

Общество В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.

Происшествия Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.