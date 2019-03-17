Политика
Отставки Мадуро хотят 90% венесуэльцевМойка78 00:57
Исследование проходило в период с 11 по 14 марта в 16-и самых населенных штатах и 32 городах Венесуэлы. Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек, 88,9% которых проголосовали за скорейшую отставку Николаса Мадура с поста президента страны.
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с чего всё началось
Опрос венесуэльской компании Meganalisis, результаты которого приводит газета El Nacional, показал, что 88,9% жителей Боливарианской Республики хотят, чтобы Николас Мадуро сложил с себя полномочия президента.Коммерсантъ05:08
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