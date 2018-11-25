Футбол

«Наполи» не смог обыграть «Кьево»
Советский спорт
11:12

Команда Карло Анчелотти осталась на второй строчке в турнирной таблице, но ее отставание от Ювентуса увеличилось до 8 очков. Ювентус возглавляет таблицу серии А, у подопечных Массимилиано Аллегри 37 очков, далее идут Наполи (29) и Интер (28).
Советский спорт11:12

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«Наполи» не смог обыграть «Кьево»

Советский спорт11:12

«Наполи» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата. Отрыв «Ювентуса» уже 8 очков

Спорт-Экспресс11:08

«Наполи» не смог обыграть последнюю команду чемпионата

Матч ТВ10:54

«Наполи» не смог обыграть последнюю команду чемпионата

Sportbox.RU10:54

«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

Чемпионат10:53

«Наполи» не смог обыграть «Кьево» и дал ему набрать первое очко в сезоне

Sport24.ru10:53

Отставание «Наполи» от «Ювентуса» увеличилось до 8 очков

Sports.ru10:59
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Матч между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» снова перенесен

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен, сообщает "Советский спорт".
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«Севилья» одержала минимальную победу над «Вальядолидом»

25 ноября между коллективами «Севилья» и «Вальядолид» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
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Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
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В матче 12-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» принимал «Вердер».
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Зенит — Ростов 2:0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что победа в матче Кубка России с «Зенитом» не имеет никакого значения в сегодняшней игре с клубом из Санкт-Петербурга.
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Рыболовлев вернулся из России в Монако

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, которого в Монако подозревают в коррупции, после встреч и празднования своего дня рождения покинул Россию и сейчас вновь находится в Монако, сообщил его представитель Дмитрий Чечкин.
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Серхи Роберто пропустит из-за травмы 3-4 недели

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", из-за травмы подколенного сухожилия 26-летний хавбек пропустит 3-4 недели.
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Комличенко оформил хет-трик в матче чемпионата Чехии

В матче 16-го тура чемпионата Чехии клуб «Сигма Оломоуц» принимал «Младу Болеслав».
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Маккели назначен арбитром на футбольный матч между ЦСКА и «Викторией»

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Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
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