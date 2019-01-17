Политика

Отслужившим в армии срочникам запретят соцсетиLenta.ru 22:05

Некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников собираются запретить пользоваться соцсетями. Об этом пишет газета «Известия». Запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну.
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с чего всё началось

Дизлайк для дембелей: военнослужащим запаса запретят соцсети

Минобороны планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Срок «периода молчания» — до пяти лет.
Известия16:01

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Солдатам-срочникам запретят соцсети — СМИ

Царьград23:13

СМИ: военным в запасе могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

Газета.Ru22:32

Российским военным запретят пользоваться соцсетями

РЕН ТВ21:20

Минобороны решило запретить отслужившим срочникам использовать соцсети

Вечерняя Москва21:44

Военнослужащим запаса запретят пользоваться соцсетями

URA.Ru21:43

Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети

Lenta.ru22:05

Дизлайк для дембелей: военнослужащим запаса запретят соцсети

Известия16:01
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