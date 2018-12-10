Общество
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощи
Отшельница Агафья Лыкова попросила сибиряков о помощиРоссийская газетавчера в 09:21
Сибирская отшельница Агафья Лыкова сигнализирует о своем бедственном положении. Она осталась без припасов на зиму. Как сообщает "Телеканал 360" со ссылкой на кинодокументалиста из Красноярска Андрея Гришакова, женщина позвонила ему из тайги по спутниковому телефону.
Российская газетавчера в 09:21
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Собчак уходит с поста главреда журнала L’Officiel
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Мэр Москвы предсказал «школьную революцию»
Революционные технологии проекта «Московская электронная школа» позволят в будущем отказаться от проведения олимпиад среди учащихся.
Обновлено в 06:08