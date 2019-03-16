Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальнымГазета.Ru 10:33

с чего всё началось

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов. Об этом сообщает "Новое время".

Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным

Происшествия Госпитализирован режиссер Марлен Хуциев 93-летний режиссер и сценарист Марлен Хуциев госпитализирован с внутренним кровотечением, сообщает «Пятый канал».

Шоу-бизнес Собчак рассказала о причинах развода с Виторганом Журналист и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире телеканала НТВ рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.

Спорт Бронзовая призерка чемпионата мира по биатлону: Фуркад довыпендривался Бывшая российская биатлонистка, бронзовый призер чемпионата мира 2007 года Наталья Гусева-Сорокина высказалась относительно выступления Мартена Фуркада на чемпионате мира в Швеции, передает "Советский спорт".

Политика Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине Автор блога на украинском интернет-портале "Страна.ua" Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.

Культура Последнюю съемку Началовой покажет НТВ в воскресенье Телеканал НТВ покажет последнюю передачу, в съемках которой принимала участие ушедшая из жизни певица Юлия Началова, в воскресенье, 17 марта.

Кино Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о «сердечном приступе» Советский и российский актер театра и кино Михаил Кокшенов прокомментировал информацию о своей госпитализации из-за сердечного приступа, передает StarHit.

Происшествия Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина Американские власти предоставили отчет о смерти российского медиаменеджера Михаила Лесина. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Политика В МИДе рассказали о планах России по размещению ракет в Европе «Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», — заявил замминистра, имея в виду размещение ракет США в Евросоюзе.

Футбол Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020 Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана.

Происшествия В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд В Грузии сошел с рельсов пассажирский поезд №683 «Кутаиси — Батуми».

Происшествия В Москве человек забрался на арку Крымского моста В Москве человек забрался на арку Крымского моста на высоту примерно пятиэтажного жилого дома.

Политика Спецпредставитель США обсудит с Рябковым ситуацию в Венесуэле Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения ситуации в Венесуэле.

Шоу-бизнес Юлия Началова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких Российская певица Юлия Началова, которая ранее была госпитализирована на отделение реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Армия и оружие США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.

Армия и оружие Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель с уменьшенной радиолокационной заметностью.

Хоккей НХЛ. «Питтсбург» поздравил Малкина с 1000‐м очком перед матчем с «Сент-Луисом» 32-летний россиянин ранее в матче против «Вашингтона» набрал 1000-е (391+609) очко за карьеру в 848 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

Футбол Гранат в матче с «Ростовом» получил перелом малоберцовой кости Защитник «Рубина» Владимир Гранат в матче с «Ростовом» (0:2) в 20-м туре чемпионата России получил перелом малоберцовой кости, сообщает пресс-служба клуба.