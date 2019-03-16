Политика

Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальнымГазета.Ru 10:33

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов. Об этом сообщает "Новое время".
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Данные опроса также показывают, что за прошедший месяц поддержка Порошенко выросла на 2%, тогда как Зеленский и Тимошенко, наоборот, потеряли 4% и 2% соответственно, сообщает «Новое время
».
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ТК Звезда11:26

Выборы на Украине: отрыв Зеленского от Порошенко сократился до нескольких процентов

Вести.Ru08:01
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
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Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует встретиться с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым для обсуждения ситуации в Венесуэле.
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Владимир Зеленский
Украинский кинорежиссёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Стэн Гринберг
Leading Democratic pollster and political strategist. He is a founding partner at Greenberg Quinlan Rosner Research, a Washington D.C. headquartered political research and campaign company, that is closely affiliated with the Democratic Party. Stan Greenberg advised Presidential campaigns of Bill Clinton and Al Gore candidate president from Democratic party, as well as hundreds of other candidates and organizations in the United States, Latin America, Europe and around the world, including Gerhard Schröder, the former Chancellor of Germany and Tony Blair, the former British prime minister.
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