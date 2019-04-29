Армия и оружие
Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в КитайРБК 01:48
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт Циндао для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2019», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа ТОФ. Отмечается, что отряд кораблей возглавил гвардейский ракетный крейсер «Варяг».
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Обновлено в 00:09
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До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
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