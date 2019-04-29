Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в КитайRT на русском вчера в 23:46

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.
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В порту Циндао начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие»

РИА Новости04:23

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в китайский порт на учения

Аргументы и Факты00:40

Корабли ТОФ во главе с «Варягом» прибыли на учения в Китай

Российская газета01:15

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

RT на русскомвчера в 23:46

Отряд кораблей во главе с крейсером «Варяг» прибыл на учения в Китай

РБК01:48

Гвардейский крейсер «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао для участия в «Морском взаимодействии»

ТК Звездавчера в 02:07

Отряд кораблей ТОФ отработал элемент учений «Морское взаимодействие»

ТАСС26 апреля в 21:11
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Обновлено в 05:49
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