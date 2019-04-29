Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в КитайRT на русском вчера в 23:46
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.
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Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 13:14
Авто
АвтоВАЗ отзывает седаны Lada Vesta CNG из-за глохнущего мотора
Отечественный автопроизводитель проводит отзывную кампанию битопливных машин Lada Vesta CNG из-за возможного несоответствия «заглохание двигателя».
Обновлено в 01:23
Общество
Дмитрий Быков возобновит лекции после майских праздников
Писатель Дмитрий Быков сообщил, что намерен после окончания майских праздников начать работу в лектории «Прямая речь».
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва наградила своих победителей шоу «Голос. Дети»
В конце вечера г-жа Пугачёва вручила детям премию "Золотая звезда Аллы" - это золотой кулон и денежный приз, выплачиваемый из собственных средств.
Обновлено вчера в 10:54
Авто
Как проводят краш-тесты гиперкаров по 2 миллиона долларов
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg показал, как проводят краш-тесты новых моделей.
Обновлено в 03:50
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Политика
Грузия отказала во въезде российским байкерам
Обновлено в 07:41
Авто
Renault назвала дату премьеры серийной версии Arkana
Компания Renault объявила дату презентации серийной версии кроссовера Arkana.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено вчера в 01:58
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Экономика
Срыв сроков строительства ЦКАД обойдется РФ почти в 20 млрд рублей
Как отмечается, средства пойдут на возмещение концессионерам срыва сроков строительства кольцевой дороги.
Обновлено в 06:31
Экономика
Россиянам пообещали увеличить зарплату
Лишь 5,3% от общего числа опрошенных компаний не собираются увеличивать зарплаты.
Обновлено в 05:03
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Спорт
Российская самбистка сломала в драке нос сопернице
Самбисток пришлось разнимать зрителям. В итоге Литвинцеву госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Обновлено в 07:24
Политика
Зеленский вернулся на Украину после отдыха в Турции
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке
Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Прощание с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой завершилось в московском Малом театре, где она прослужила более полувека.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви
Из-за начавшегося пожара в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обновлено в 05:49
Авто
Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе
Обновлено в 07:33
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче РПЛ
В матче 26-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал ЦСКА и одержал победу со счетом 2:0. Встреча двух команд прошла 28 апреля на стадионе «быков».
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают годовщину свадьбы
Королевский эксперт Омид Скоби отмечает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон отметят восьмую годовщину свадьбы в кругу семьи.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб в ДТП после матча
Нападающий турецкого «Антальяспора» Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, который перевозил игроков команды после гостевого матча чемпионата Турции.
Обновлено в 05:48
Политика
Жители ЛНР нашли способ быстрее стать российскими гражданами
Жители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утверждают, что обладатели паспорта республики будут иметь некие привилегии в процессе получения российского гражданства по упрощенной системе.
Обновлено в 07:35
Авто
Opel начал поиск дилеров для работы в России
Группа PSA объявила о поиске потенциальных партнеров, которые займутся продажами автомобилей марки Opel на территории России, а также сервисным и гарантийным обслуживанием и продажей запчастей.
Обновлено в 06:14
Общество
Александр Блошенко стал исполнительным директором Роскосмоса по науке
Александр Блошенко, ранее занимавший должность советника гендиректора Роскосмоса по науке, подтвердил РИА Новости, что стал исполнительным директором госкорпорации по научной и исследовательской работе.
Обновлено в 07:16
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки
По данным портала, жительница города выгуливала свою собаку и попросила священника и его жену отвести своего пса подальше от нее.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Специалисты назвали шесть опасных кулинарных привычек
Специалисты рассказали, какие кулинарные привычки считаются вредными и могут представлять опасность для здоровья, сообщает издание «Planet Today».
Обновлено в 05:08