Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в КитайRT на русском вчера в 23:46

Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

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