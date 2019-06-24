Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на КубуВоенное обозрение вчера в 23:19

Корабль с крылатыми ракетами «Калибр» и новейшей системой визуальных помех «Филин» оказался менее чем в 200 км от побережья США. Речь идёт о группе кораблей Северного флота ВМФ России, возглавляет которую фрегат «Адмирал Горшков».

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

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