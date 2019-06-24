Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на КубуВоенное обозрение вчера в 23:19

Корабль с крылатыми ракетами «Калибр» и новейшей системой визуальных помех «Филин» оказался менее чем в 200 км от побережья США. Речь идёт о группе кораблей Северного флота ВМФ России, возглавляет которую фрегат «Адмирал Горшков».
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«Адмирал Горшков» придет на помощь Мудуро?

Независимая газета11:36

Американский корабль проследил за российским

Lenta.ruвчера в 07:59

Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

РИА Новостивчера в 12:53

Российские корабли зашли в Гавану

Московский Комсомолецвчера в 13:06

Российские ракеты на Кубе. До 26 июня там пробудет фрегат «Адмирал Горшков»

REGNUMвчера в 12:58

Корабли Северного флота зашли в Гавану

RT на русскомвчера в 12:50

Главком ВМФ РФ: «Адмирал Горшков» превзошел заявленные характеристики

ТК Звезда11:38
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Футбол

Валерий Газзаев предложил отменить добавленное время в футболе

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев выступил против изменений в футбольных правилах, касающихся стандартных положений, а также предложил отменить добавленное время по окончании матчей и проводить встречи с чистым временем.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

ПАСЕ предложила российской делегации вернуться

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за возвращение российской делегации.
Обновлено вчера в 21:29
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Футбол

Шарлия присоединился к ЦСКА на сборах в Австрии

В минувшем сезоне Шарлия провел за «Славен» 33 игры и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость хорвата оценивается в 450 тыс. евро.
Обновлено в 13:38
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян перед убийством отца

Обновлено в 10:58
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Политика

Украина запретила ввоз еще двух книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Авто

«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО

Первое место в рейтинге за 2018 г. занял российский ГАЗ с коэффициентом убыточности в 138,4%, выплаты по которым превосходят сборы ОСАГО с их владельцевна 38,4%.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР

Обновлено в 13:09
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Энергетика

В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Политика

Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ

Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».
Обновлено в 06:20
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Хоккей

Бобровский провёл переговоры с «Флоридой» и отправился в Нью-Йорк

По сообщению журналиста Криса Джонстона, вратарь провёл переговоры с представителями «Пантерз».
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Мать Дениса Вороненкова хочет сделать ДНК-тест внуку

Обновлено в 11:20
Экономика

Система «Платон» снова подорожает

В конечном итоге сумма к 2021 году достигнет 2,35 рубля за километр.
Обновлено в 00:27
Политика

Российская делегация пропустит выборы генсека ПАСЕ

Ранее сообщалось, что выборы генсека ПАСЕ пройдут завтра утром, а вопрос о подтверждении полномочий российской делегации будет решаться в среду только во второй половине дня.
Обновлено в 10:01
Авто

Renault готовит премьеру нового субкомпактного кросса

Представители французской компании считают, что новый кроссовер будет способен повторить успех хэтчбека Renault Kwid, который стал одним из самых продаваемых автомобилей в Индии.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Бледанс повторила образ 41-летней Климовой с полотенцем на голове

50-летняя Эвелина Бледанс советует всем незамужним девушкам скорей поехать в Кисловодск.
Обновлено в 03:48
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
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