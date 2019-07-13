Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградамИзвестия 20:36
Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам. Об этом 13 июля в своем Twitter написал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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