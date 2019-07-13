Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.

Политика Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Происшествия Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.

Путешествия Жителям Хакасии рассказали, как правильно пользоваться услугами туристических компаний Следует получить у сотрудника туристической фирмы информацию о наличии или отсутствии в стране (месте) временного пребывания обстоятельств, создающих угрозу жизни или безопасности туристов.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Политика Меркель поставила в пример участников покушения на Гитлера Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии 75-й годовщины операции "Валькирия" напомнила об истории участников германского сопротивления и поставила их в пример противникам правого экстремизма.

Общество Мусор перестанут валить в одну кучу Из трёх вариантов борьбы с мусором – закапывание на полигонах, сжигание и переработка – безопасным для окружающей среды является лишь третий способ, он же рециклинг (возвращение отходов в круговорот «производство – потребление»).

Технологии 4 причины, по которым большинство людей в мире – правши В некоторых странах даже доходило до того, что ведущая левая рука давала повод приравнять человека к пособнику дьявола.

Политика Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2» По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.

Здоровье Диетолог назвал пять правил похудения Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.

Шоу-бизнес Телесваха Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с дочерью Артистка ведет аккаунт в «Инстаграме» и недавно выложила фотоколлаж, на котором виден ее снимок в молодости и рядом – фото дочери.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Гаджеты Падающие стеклянные частицы превратили во всесторонний экран Японские инженеры создали экран, состоящий из потока падающих стеклянных частиц, отражающих проецируемое на них изображение.

Происшествия Шахтерский город на Урале увековечит память президента США С 1925 по 1930 гг. будущий президент США жил в Дегтярске со своими родителями, которые были сотрудниками компании «Лена Голдфилдс».

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Происшествия Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.

Авто В России состоялась премьера новой Mazda3 Только что в в Loft Hall в Москве состоялась российская премьера новой Mazda3.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Армия и оружие Рассекречены документы об освобождении Вильнюса Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.